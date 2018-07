No había sabido nada de su pequeña Alison Jimena, de 6 años, hasta entonces. "Me sentí totalmente triste, destrozada, pero mis amigas fueron de gran apoyo, todas corrieron a abrazarme".

"Lo peor era que no la podía abrazar", dijo la pequeña, Alison Jimena Valencia, quien estuvo bajo custodia del gobierno en un albergue de niños en Arizona. " Si hablábamos, nos mandaban a callar. (...) Una niña de Honduras me dijo que iban a deportar a mi mamá".

La hija está segura que quedará a vivirse en Houston con su tía ("Allí voy a vivir para siempre") pero la madre sabe que tiene que lograr que Estados Unidos les apruebe el asilo ("Todavía no sé sabe que iba a pasar con mi caso"). Ambas tienen claro que no quieren volver a El Salvador, donde dicen sentirse en peligro.

Su pequeña de 6 años manda un mensaje a los funcionarios del gobierno: "Que me dejen quedar, en mi país yo no estoy segura, yo no estoy bien, no hay nada que me proteja allí".