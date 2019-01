Pelosi devuelve el problema de los dreamers a la agenda legislativa

Trump terminó el programa en 2017 pero los tribunales federales han impedido a la Casa Blanca eliminar por completo la protección. A principios de noviembre un panel de tres jueces decidió mantener en vigor el fallo emitido por una corte federal de California en enero, que ordenó al gobierno restituir el programa en los mismos términos en que se encontraba el 5 de septiembre de 2017, cuando fue cancelado. El dictamen del panel concluyó que la decisión del gobierno era "arbitraria, caprichosa y no estaba apegada a la ley".

Nuevo año, nueva oportunidad

“No soy ingenuo, he visto rodar esta película durante más de 15 años, pero no podemos dejar que el fuego se apague porque no vemos una oportunidad. Más bien, debemos avanzar porque nunca se sabe cuándo llegará nuestro momento”, añadió.