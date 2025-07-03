Cambiar Ciudad
Presupuesto

3 formas en que la megaley de Trump aprobada por el Congreso financiará su campaña de detenciones y deportaciones masivas

En algunos renglones, el mandatario está triplicando la carga presupuestaria que quedaría aprobada hasta septiembre de 2029. Trump prometió que firmaría el paquete el 4 de julio.

Patricia Clarembaux's profile picture
Por:Patricia Clarembaux
Video La Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley fiscal de Trump

A paso acelerado, los representantes republicanos aprobaron el paquete fiscal del presidente Donald Trump, que le abre al máximo la llave de recursos para avanzar en su principal objetivo de campaña: consolidar su aparato para la detención y deportación de inmigrantes.

Tras los aplausos y cánticos de "USA, USA" de la bancada republicana, el principal asesor de la Casa Blanca en materia migratoria, Stephen Miller, celebró: "La agenda sobre la que hizo campaña el presidente Trump es ahora ley (...) La edad de oro está aquí", dijo.

PUBLICIDAD

Más sobre Presupuesto

Casi $90,000 millones para detenciones y deportaciones: 4 puntos del paquete migratorio de Trump que analiza el Senado
1 mins

Casi $90,000 millones para detenciones y deportaciones: 4 puntos del paquete migratorio de Trump que analiza el Senado

Inmigración
Cambios a la ley de inmigración en EEUU deben garantizar procesos ordenados y justos, presionan abogados
7 mins

Cambios a la ley de inmigración en EEUU deben garantizar procesos ordenados y justos, presionan abogados

Inmigración
En un minuto: Biden y el Congreso negocian limitar los pedidos de asilo y permitir más expulsiones
1:13

En un minuto: Biden y el Congreso negocian limitar los pedidos de asilo y permitir más expulsiones

Inmigración

Para demócratas, como el gobernador de California, Gavin Newsom, el recorte de fondos que dejarán a casi 17 millones sin seguro de salud asequible; a 18 millones de niños sin comida en las escuelas y a millones sin asistencia alimentaria, hace de la ley "la última traición".

El gobernador de Minnesota, Tim Waltz, aseguró que el daño que esta ley causará a Estados Unidos "nunca podrá revertirse completamente".

En su cuenta de X, la organización de derechos humanos Human Rights Watch condenó que con el paquete de Trump, el Congreso de los Estados Unidos "profundizará la desigualdad económica y canalizará miles de millones de dólares de dinero público hacia políticas de inmigración perjudiciales".

En esa materia, justamente los mayores montos se mantuvieron.

La ley contempla casi $80,000 millones con los que Trump podrá aumentar la capacidad de detención de inmigrantes; expandir su poder para realizar arrestos con más agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el terreno, pero también con más funcionarios locales apoyando desde sus comunidades.

Aquí te contamos:

Relacionados:
PresupuestoCongresoDeportacionesInmigranteInmigrantes indocumentadosDetenciónCentros de detención de ICECBPDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD