Migrantes venden pupusas para mantener un albergue en Tijuana

Ese local ubicado a unos pasos de la valla metálica que divide a México y EEUU no fue creado por algún emprendedor buscando el codiciado mercado estadounidense, sino por mujeres centroamericanas que esperan allí mientras avanzan sus solicitudes de asilo, un proceso que toma varios meses.

La Secretaría de Gobernación, que se encargaba de entregarles ese dinero, no se ha pronunciado al respecto. En agosto, el delegado del gobierno federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, le explicó a Univision Noticias que detectaron un desvío de fondos en los refugios de migrantes, por eso eliminaron ese gasto.

“Esta es una responsabilidad que tiene el gobierno. No se pueden manejar los albergues sin apoyo económico. Ya le dijimos a (la Secretaría de) Gobernación que se aviente el ‘tiro’ (tarea) de ayudar a los deportados y a los que van a Estados Unidos”, criticó.

Sin dinero para los deportados mexicanos

El gobierno de AMLO no ha dicho si tiene pensado reanudar este programa social, a pesar de que se comprometió a dar atención humanitaria a quienes se dirigen a EEUU.

La hondureña Teresa, quien está en Tijuana, le pide a la administración federal que no deje a la deriva a los migrantes centroamericanos. El polémico programa de Trump, Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) o Remain in Mexico, ha regresado a ese país a más de 50,000 migrantes y se cree que hay otros 30,000 que siguen esperando exponer sus casos en las garitas.

“Sería bueno que volvieran a ayudarnos. Porque muchas personas lo necesitamos. Salimos de nuestros países porque no podemos estar allá”, dice esta mujer, quien relata que abandonó su tierra por una cuestión de vida o muerte. No da más detalles. “Si me regreso corro peligro”, advierte.