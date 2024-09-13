El papa dice que EEUU debe escoger "el menor de dos males" entre Kamala Harris y Donald Trump

Video ¿Qué tanto impulsará a la campaña de Kamala Harris haber recibido apoyo público de Taylor Swift? Lo analizamos

Los candidatos presidenciales a las elecciones de noviembre en EEUU, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, parece que no cuentan con la bendición del papa.

Este viernes, el papa Francisco describió la elección que deben hacer los votantes estadounidenses en las elecciones presidenciales como una entre “el menor de dos males”, considerando que tanto las políticas antiinmigrantes del expresidente Trump, como el apoyo de la vicepresidenta Harris al derecho al aborto están “en contra” vida".

Francisco recuerda el deber civico de votar sin tomar partido

“Hay que elegir el menor de dos males. ¿Quién es el menor de dos males? ¿Esa dama o ese caballero? No lo sé”, dijo Francisco, durante una conferencia de prensa en el avión papal que lo regresaba a Roma tras su gira por Asia

El Papa hizo el comentario frente a un grupo de periodistas durante un vuelo de Singapur a Yakarta, en su camino de regreso al Vaticano, después de una gira de 12 días por Asia y el Pacífico. Tanto el tema de la inmigración hacia Estados Unidos ocmo el del aborto figuraron prominentemente en el debate presidencial entre Harris y Trump el martes.

Los peridistas le pidieron a Francisco que aconsejara como votar a los católicos estadounidenses y aunque enfatizó que él no es ciudadano del país y que por la tanto no votaría en las elecciones de noviembre, dijo que "todos los que tengan conciencia deberían pensar en esto".

Al ser cuestionado sobre si existe alguna circunstancia bajo la cual sería moralmente posible para un católico votar por un candidato que apoya el derecho al aborto, Francisco dijo que al considerar la moralidad política y el deber civico de votar. "Hay que votar" dijo.

Francisco ante la inmigración y el aborto

Durante su papado Francisco ha priorizado la situación de los inmigrantes y habla enfática y frecuentemente al respecto, y si bien ha defendido firmemente la doctrina de católica que prohíbe el aborto, no ha enfatizado tanto en ella como sus predecesores.

Francisco dijo que la migración es un derecho descrito en las escrituras y que cualquiera que no siga el llamado bíblico a acoger al extranjero está cometiendo un "pecado grave".

También fue tajante al hablar del aborto. “Abortar es matar a un ser humano. Puede que te guste la palabra o no, pero es mortal”, dijo agregando que "tenemos que ver esto con claridad".

No es la primera vez que Francisco interviene en una política estadounidense. En el período previo a las elecciones de 2016, le preguntaron a Francisco sobre el plan de Trump de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Cualquiera que construya un muro para mantener alejados a los inmigrantes “no es cristiano”, dijo el papa.

Al responder el viernes, Francisco recordó que celebró misa en la frontera entre Estados Unidos y México y “había tantos zapatos de los migrantes que terminaron mal allí”.

Trump promete deportaciones masivas, tal como lo hizo en su primera candidatura a la Casa Blanca, cuando había un gran abismo entre sus ambiciones y las realidades legales, financieras y políticas de tal plan.

La conferencia episcopal de Estados Unidos, por su parte, ha calificado el aborto como la “prioridad preeminente” para los católicos estadounidenses en su consejo para los votantes publicado.

Harris ha defendido firmemente el derecho al aborto y ha enfatizado el apoyo a restablecer el derecho al aborto a nivel federal.

En sus comentarios, el Papa añadió que sobre el aborto, “la ciencia dice que en el primer mes después de la concepción, todos los órganos de un ser humano ya están ahí, todos”.

Sin embargo, las células recién comienzan el proceso de desarrollo de órganos en las primeras semanas del embarazo. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos dice que es a las 13 semanas cuando todos los órganos principales se han formado.

Con información de The Associated Press.

