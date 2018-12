“Nuestro objetivo era pedir asilo en EEUU”

Dos accidentes en pocos días

“Solamente sentí el impacto en mi cuerpo del lado izquierdo y que me aventó contra la pared y reboté cayendo al suelo. Sentía que me faltaba el aire y le decía a mi esposo: ‘Me muero, me muero’ y él me pedía que no dijera eso y gritaba pidiendo auxilio”, recuerda. “Yo le decía: ‘¿y Nelson, cómo está Nelson?’, pero mi esposo me cubría el frente y no lo miraba. Gracias a Dios por ahí está el Hospital Bethel y de ahí salió un médico, corrió hacia mí para auxiliarme, me puso un vendaje en la cabeza y un collarín, pero yo le decía que atendiera a Nelson”.