Juez falla contra cierre de un albergue católico para inmigrantes en Texas

Video Tres mitos relacionados con el asilo en EEUU que debes tener en cuenta si quieres pedirlo

Un juez de distrito de Texas falló el martes en contra de los esfuerzos llevados a cabo por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, para cerrar uno de los albergues más grandes y antiguos para inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

El juez Francisco X. Domínguez acusó a Paxton de comportamiento “indignante” por sus afirmaciones de que el refugio católico alienta inmigrantes a entrar de manera ilegal a Estados Unidos, según reportó la agencia The Associated Press (AP).

En el dictamen, Domínguez determinó que los intentos del fiscal Paxton por hacer cumplir una citación para obtener los registros de migrantes que habían estado en el refugio Casa Anunciación en los últimos años, representaban una violación a los derechos constitucionales del albergue ubicado en El Paso, sur de Texas.

El fallo impide que Paxton obtenga los registros y protege al refugio de lo que, según Domínguez, era un “acoso y extralimitación” por parte de la oficina de Paxton”.

La oficina de Paxton no respondió a una solicitud de comentarios, pero se prevé que el estado apele la decisión del juez Domínguez.

La demanda de Paxton

En febrero Paxton anunció que demandaría al refugio Casa Anunciación bajo el argumento que, “había "información importante en registros públicos que sugería fuertemente” que el centro se dedicaba al refugio de extranjeros, el contrabando de personas y la operación de un escondite.

Las acusaciones fueron desmentidas de inmediato por docenas de líderes locales y electos tras la acusación. El centro, a su vez, negó rotundamente las afirmaciones del fiscal general de Texas de que participaron en el tráfico ilegal de personas, de acuerdo con un reporte de la cadena CBS.

En la demanda, Paxton argumentó que el estado de Texas “pretende revocar el registro de Casa Anunciación por considerar que ha violado la ley y no ha permitido a la oficina del fiscal general inspeccionar, examinar y hacer copias de los registros de la Casa de la Anunciación en respuesta a una solicitud válida de examen y está operando de manera que viola al menos dos estatutos de delitos graves de Texas de manera sistemática”.

"No nos dejaremos intimidar en nuestro trabajo para servir a Jesús y a nuestros hermanos y hermanas que huyen del peligro y buscan mantener unidas a sus familias", dijo el obispo Mark Seitz, de la Diócesis Católica de El Paso, en respuesta a los alegatos contenidos en la demanda.

Qué dice el refugio

La organización católica sin fines de lucro Casa Anunciación, afirma que el fiscal general Paxton está tratando de cerrarlos porque él personalmente no está de acuerdo con los servicios que brindan a los inmigrantes, ayudas que muchos en la comunidad fronteriza dicen que son muy necesarios.

"En diciembre, cuando recibimos alrededor de 3,000 solicitantes de asilo, no podríamos haberlo logrado sin la Casa de la Anunciación, sin las ONG", dijo Oscar Lesser, alcalde de El Paso.

Cabe señalar que la mayoría de los inmigrantes que reciben albergue en Casa Anunciación pasaron una primera entrevista de miedo creíble en la frontera sur, los agentes fronterizos procesaron sus casos y los refirieron a la Corte de Inmigración (EOIR), proceso que en algunos casos demora meses y hasta años en programar una primera audiencia ante un juez, quien determinará sus futuros en Estados Unidos.

Las largas esperas obedecen a un atasco de más de 3.6 millones de casos debido a una crisis migratoria en la frontera advertida por primera vez en 2013. Debido al largo tiempo de espera, programas de acogida como los que brinda Casa Anunciación son clave para que los inmigrantes reciban ayuda y un trato digno mientras esperan el desarrollo de sus audiencias.

No son los únicos que ayudan

Casa Anunciación es uno de varios grupos sin fines de lucro que ayudan a los migrantes de los que la oficina de Paxton ha pedido información en los últimos meses, dijo AP.

Team Brownsville, que brinda asistencia a los migrantes que son dejados por los agentes federales en la ciudad fronteriza de Brownsville, recibió en mayo una carta en la que exigía documentos. Paxton también ha interpuesto una demanda contra Catholic Charities de Rio Grande Valley en busca de testimonios.

En el fallo, el juez Domínguez escribió que ya había expresado anteriormente sus inquietudes de que la oficina de Paxton no había mencionado qué leyes supuestamente estaba infringiendo Casa Anunciación.

“El expediente ante este tribunal deja en claro que el uso de la solicitud por parte del procurador general de Texas para examinar documentos de Casa Anunciación era un pretexto para justificar su acoso a los empleados de Casa Anunciación y a las personas que buscaban refugio”, escribió el letrado.

“De hecho, el expediente ante el tribunal establece ahora que en todo momento el procurador general buscaba pruebas de presuntas actividades delictivas”, llegó a decir Domínguez. “Esto es indignante e intolerable”.

Paxton afirmó que, al dar refugio a inmigrantes, independientemente de su estatus legal, Casa Anunciación facilitaba la inmigración ilegal, el tráfico de personas y operaba una casa de seguridad.

Paxton ha liderado en los últimos años una coalición de estados republicanos que ha interpuesto varias demandas en contra de políticas y programas migratorios el gobierno de Joe Biden. Una de ellas logró en 2023 un fallo que declaró ilegal el programa DACA, pero la sentencia permitió que siguiera funcionando por otros dos años hasta el 2025. Otro fallo que buscaba frenar las prioridades de deportación de Biden fue desestimado por la Corte Suprema.

Visita bajo la presión de Paxton

Funcionarios del estado de Texas visitaron el albergue Casa Anunciación de El Paso a principios de febrero y exigieron acceso inmediato a registros de los migrantes que han recibido servicios en el lugar desde 2022, entre ellos documentos médicos y de inmigración.

Los responsables del refugio Casa Anunciación, una organización católica sin fines de lucro que supervisa una red de albergues, dijeron que estaban dispuestos a cumplir la solicitud, pero necesitaban tiempo para determinar lo que podían compartir de forma legal sin violar los derechos constitucionales de sus clientes.

La ley prohíbe que la información recabada para un fin sea compartida y utilizada para otro fin totalmente distinto que afecte los derechos de una persona.

Al día siguiente de esa visita, se le negó la entrada a los investigadores que buscaban acceder a los registros, dijo AP.

Jerry Wesevich, abogado que representa a Casa Anunciación, dijo que la 4ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a las corporaciones contra búsquedas e incautaciones injustificadas por parte del gobierno.

Wesevich expresó, además, su alivio tras el fallo y dijo que podría repercutir en otras organizaciones. También cuestionó la razón por la que Paxton quería cerrar el refugio.