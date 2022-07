Salió de la cárcel y la detuvo ICE: ahora un juez pide su liberación y la agencia se niega, dicen sus abogados

La mexicana fue acusada y condenada a 40 años de cárcel por manejar un automóvil desde donde se desató un tiroteo que dejó un muerto cuando ella llevaba a unos amigos a comprar comida. Pero sus abogados lograron anular la sentencia tras demostrar que no estuvo involucrada en el tiroteo, no tocó un arma y no tenía idea de que uno de sus amigos iba a disparar.