Detención

Luis Álvarez rescató a una niña en Florida que era atacada por un tiburón. Días después, ICE lo detuvo

De acuerdo con documentos de la oficina del sheriff del condado de Collier, Álvarez fue detenido el pasado 14 de julio por conducir sin licencia y por no encender sus luces mientras manejaba.

Tenía solicitud de reunificación familiar aprobada, pero fue deportado y ahora su esposa viaja a visitarlo

Luis Álvarez, un inmigrante que se convirtió en un héroe a mediados de junio por ayudar a una niña de nueve años que era atacada por un tiburón en Boca Grande, Florida, fue detenido días después por conducir sin licencia y ahora podría ser deportado.

La detención de Álvarez se dio tan solo tres días después de que varias personas lo reconocieran como héroe, ya que fue el primero en intervenir para ayudar a Leah Lendel, una niña de nueve años que estaba siendo atacada por un tiburón.

De acuerdo con testigos, Álvarez fue el primero en lanzarse al agua para ahuyentar al tiburón, contó su amigo Raynel Lugo en una entrevista con Fox4 News.

“Saltó al agua en esa zona para sacarla mientras yo ayudaba a Leah”, explicó Lugo a la cadena. “Se sumergió profundamente, sin importarle el tiburón. Se sumergió mucho. Probablemente, se enfrentó al tiburón”.

Ahora Álvarez se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y está previsto que comparezca ante un juez el 9 de julio.

Las autoridades no indicaron el estatus migratorio de Álvarez, únicamente lo identificaron como un hombre de 31 años proveniente de Nicaragua.

Los motivos por lo que detuvieron a Luis Álvarez, el hombre que ayudó a una niña durante un ataque de tiburón

De acuerdo con reportes en medios locales, Álvarez, residente de Lehigh Acres, en el condado de Lee, Florida, fue detenido sobre la 1:30 am del 14 de junio mientras conducía por West Main Street, en Immokalee, sin las luces encendidas.

El informe de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier dice que conducía un todoterreno gris con matrícula de Rhode Island.

Cuando las autoridades le pidieron su licencia, Álvarez mostró a una imagen de su tarjeta de autorización de empleo en su teléfono y le dijo al oficial que lo detuvo que había estado en el país durante dos años y medio y que nunca había tenido una licencia de conducir, reportó The Palm Beach Post.

Álvarez fue detenido por conducir sin licencia y recibió una advertencia por no llevar los faros encendidos.

De acuerdo con registros judiciales obtenidos por USATODAY, Álvarez no tiene antecedentes de arresto en el condado de Collier, sin embargo, fue arrestado por cargos similares de no tener una licencia de conducir válida cuatro veces en el condado de Lee, que se remontan a diciembre de 2023.

Según los registros, el inmigrante pagó las multas, sin embargo, en el caso más reciente, el juez emitió una suspensión el 23 de junio, ya que Álvarez no había pagado su multa, por lo que ahora no podrá solicitar una licencia.

Video Trabajadores agrícolas bajo la sombra del miedo por los operativos ICE: “Está peor cada día”
