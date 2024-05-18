Cómo San Diego se convirtió en el nuevo punto caliente de cruces ilegales en la frontera

A las afueras de San Diego, durante muchas noches, cientos de migrantes pasan a través de postes o trepan por escaleras de metal. Luego se reúnen en una zona despoblada con vistas a las luces nocturnas de Tijuana, México, esperando durante horas a los agentes de la Patrulla Fronteriza, mientras los voluntarios les entregan café caliente, sopas y atienden heridas y tobillos hinchados.

Aproximadamente a una hora en auto hacia el este, donde la única luz es la de la Luna, cientos más deambulan por un desierto lleno de rocas en busca de los puntos de encuentro en constante cambio donde se congregan los migrantes. Grupos de unos pocos a docenas caminan por senderos de tierra y caminos pavimentados en busca de los agentes.

Las escenas son un recordatorio diario de que San Diego se convirtió en abril en el corredor más transitado para cruces ilegales, según cifras oficiales. Se trata de la quinta región en ostentar esa distinción en dos años, en una señal de lo rápido que están cambiando las rutas migratorias.

Esas rutas se mantenían notablemente estables hace poco tiempo. San Diego fue el sector más activo de la Patrulla Fronteriza durante décadas hasta que la acción de las fuerzas policiales empujó a los migrantes a la zona desértica cerca de Tucson, Arizona, a finales de los años 90. El valle del río Grande en el sur de Texas experimentó la mayor actividad desde 2013 hasta junio de 2022, según la presencia de centroamericanos fue creciendo.

En abril hubo casi 128,900 arrestos en la frontera, dijo el miércoles la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), un 6.3% menos que en marzo y apenas la mitad de un récord de 250,000 en diciembre. Aunque sigue siendo históricamente alto, abril no registró el típico aumento de la primavera.

A qué se debe la caída en detenciones de migrantes en la frontera

La caída se debe en gran medida a un mayor esfuerzo en aplicación de la ley en México, que incluye impedir que los migrantes aborden trenes de carga, según funcionarios estadounidenses. El gobernador de Texas, Greg Abbott, promociona su particular programa de represión fronteriza, mientras que otros destacan la violencia en el estado mexicano de Tamaulipas como un elemento disuasivo en el camino hacia el Valle del Río Grande.

México se comprometió a no permitir más de 4,000 cruces ilegales diarios a Estados Unidos, dijo el martes a la prensa Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó a más de 10,000 personas en algunos días de diciembre.

A pesar de la disminución general, los arrestos en el sector de San Diego alcanzaron 37,370 en abril, un 10.6% más que en marzo para reemplazar a Tucson como el más activo de los nueve sectores fronterizos con México. Troy Miller, comisionado interino de la CBP, dijo que una mayor aplicación de la ley, incluso con otros países, provocó disminuciones generales a partir de marzo, al tiempo que reconoció "patrones migratorios en continuo cambio".

Por qué San Diego es el lugar menos peligroso para cruzar la frontera

Muchos migrantes dicen que San Diego es el lugar más fácil y menos peligroso para cruzar. Revisan constantemente sus teléfonos en busca de mensajes, publicaciones en redes sociales y llamadas de voz que les ayuden a planificar su ruta y cruzar.

“Uno escucha muchas cosas en el camino”, dijo Oscar Palacios, de 42 años, una mañana de abril después de ser conducido por un agente a esperar en un solar donde más de 100 migrantes buscaban evitar el frío en torno a fogatas. Después de que los agentes de inmigración mexicanos lo devolvieran tres veces al sur de México, dijo el ecuatoriano, le dio a alguien que no conocía $500 por un documento que le permitía volar a Tijuana. Luego le pagó a un contrabandista para que lo guiara a California.

El atractivo de San Diego se debe en parte a que Tijuana es la ciudad más grande del lado mexicano de la frontera, dicen funcionarios estadounidenses. Este año han llegado al aeropuerto de Tijuana personas de casi 100 nacionalidades, incluidas 12,000 de Colombia y Cuba, unas 6,000 de Haití y Venezuela, y miles más de Brasil, Ecuador, Perú, China y Mauritania.

“Es la prevalencia de las redes sociales”, dijo Paul Beeson, cuya carrera de 33 años en la Patrulla Fronteriza incluyó períodos como jefe en los sectores de San Diego, Tucson y Yuma, Arizona. “Existe mucha más información sobre cómo cruzar. El transporte aéreo ha mejorado y la gente puede moverse”.

Video Las claves de los nuevos cambios a la política de asilo anunciados por el gobierno Biden

La migración en San Diego presenta un desafío porque las personas provienen de una variedad más amplia de países (incluidos India, Georgia, Egipto, Jamaica y Vietnam) donde los vuelos de deportación pueden ser costosos y difíciles de organizar, dicen funcionarios estadounidenses.

Los mexicanos, que son deportados cerca por tierra, y los guatemaltecos y hondureños, cuyos gobiernos han aceptado durante mucho tiempo frecuentes vuelos de deportación, tienen una presencia menor allí que en otras partes de la frontera.

La Patrulla Fronteriza ha estado transportando en autobús y en avión a algunos migrantes desde San Diego a otras ciudades fronterizas para su procesamiento, un cambio de función incluso desde el año pasado, cuando los migrantes eran enviados a San Diego para hacer frente al desbordamiento.

Además, allí los migrantes esperan horas para que los agentes los recojan para procesarlos, en lugar de las demoras de días que eran comunes cuando comenzaron a aparecer campamentos improvisados en el área de San Diego hace aproximadamente un año. El mes pasado, un juez federal dijo que los niños en los campamentos estaban sujetos a estándares de custodia que garantizaban su salud y seguridad.

Una noche de la semana pasada, unas 70 personas se reunieron cerca de un centro comercial de lujo. Dos mujeres hondureñas ya no podían caminar luego de resultar heridas mientras escalaban el muro fronterizo; uno aceptó que la Patrulla Fronteriza lo llevara al hospital.

"Casi todas las noches tenemos personas lesionadas después de saltar", dijo Clint Carney, de 58 años, quien trabaja como voluntario muchas noches respondiendo a las preguntas de los migrantes y sirviendo refrigerios.

Unos 140,000 migrantes han sido liberados en San Diego desde septiembre

Cerca de Jacumba Hot Springs, una ciudad de menos de 1,000 habitantes, alrededor de una docena de personas de países latinoamericanos llegaron a una bifurcación en un camino de tierra alrededor de las diez de la noche. Unos 100 inmigrantes chinos llegaron justo antes del amanecer, muchos vestidos pulcramente y tomando fotografías en broma con sus teléfonos.

Algunos de los latinoamericanos refunfuñaron en voz baja cuando los chinos se alinearon delante de ellos al ver llegar los vehículos de la Patrulla Fronteriza. Anteriormente, los agentes emitían pulseras de colores que se utilizaban para realizar un seguimiento de cuánto tiempo habían estado esperando las personas y quién era el siguiente en la fila, pero esa práctica se detuvo en diciembre.

Estas áreas de parada han aparecido en zonas remotas después de que los migrantes cruzan la frontera por zonas en que el terreno montañoso ha impedido la construcción de barreras. La mayor presencia de las autoridades mexicanas en algunas áreas impulsó el tráfico en otras partes del desierto, creando nuevos campamentos. Un nuevo sitio está a poca distancia de un club de tiro, sin tiendas de campaña, baños ni otros servicios.

Los refugios de San Diego no han podido albergar a todas las personas que son liberadas por la Patrulla Fronteriza con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración. El supervisor del condado de San Diego, Jim Desmond, dijo que más de 143,000 migrantes han sido liberados en las calles desde el 13 de septiembre, citando datos de la Patrulla Fronteriza.