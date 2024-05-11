El acuerdo que protege a los niños migrantes en EEUU puede cambiar muy pronto: te explicamos

Video Las claves del cambio en la política de asilo que podría generar una ola de deportaciones

El gobierno de Biden quiere poner fin parcialmente a un acuerdo, el Acuerdo Flores, que por 27 años ha brindado supervisión judicial sobre cómo el gobierno federal cuida a los niños migrantes bajo su custodia.

La solicitud a un juez de distrito presentada este viernes, se produce semanas después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) publicara una regla propia, vigente desde el 1 de julio, que según el secretario Xavier Becerra establecerá “estándares claros para el cuidado y tratamiento de inmigrantes no acompañados”.

En una moción presentada en un tribunal federal de California, el gobierno argumentó que la supervisión judicial ha dejado de cumplir su propósito y que las nuevas regulaciones son una mejor solución para garantizar la seguridad de los niños.

Los grupos de defensa de los niños migrantes dicen que el Acuerdo Flores ha sido fundamental para garantizar condiciones seguras para los niños, especialmente en medio del aumento de las detenciones fronterizas en los últimos dos años, que incluyeron a casi 300,000 menores no acompañados.

¿Qué es el Acuerdo Flores?

El acuerdo de 1997 fue el resultado de más de una década de litigios entre abogados que representan los derechos de los niños migrantes y el gobierno de Estados Unidos por acusaciones generalizadas de malos tratos en la década del 80.

La demanda original fue presentada en nombre de cuatro adolescentes, incluida Jenny Lisette Flores, una joven de 15 años de El Salvador. La demanda detalla cómo Flores y los otros demandantes fueron retenidos por el gobierno durante largos períodos de tiempo, a menudo en instalaciones con adultos no emparentados, y no recibieron educación ni tratamiento médico adecuado.

El acuerdo estableció normas para la detención, el tratamiento y la liberación de menores. Ordena que los niños migrantes sean entregados sin demora necesaria a la familia, a un programa de bienestar infantil o a un adulto que solicite la custodia si la reunificación familiar no es posible.

La gran mayoría de los niños liberados en tales casos van a parar a casas de familiares cercanos mientras sus casos de inmigración están en curso.

Si la liberación no es posible debido a preocupaciones de seguridad, el acuerdo dice que los menores deben ser retenidos en el ambiente menos restrictivo que sea apropiado.

El acuerdo también establece estándares sobre cómo los refugios autorizados deben proporcionar alimentos, agua, supervisión de un adulto, servicios médicos de emergencia, baños, lavabos, control de temperatura y ventilación.

Quién se tiene que encargar de los niños migrantes en EEUU

Todo esto era originalmente responsabilidad del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS). Después de las reorganizaciones provocadas por los ataques del 11 de septiembre de 2001, la atención de los niños migrantes se dividió entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Reubicación de Refugiados, que forma parte de Salud y Servicios Humanos.

En términos generales, los niños son responsabilidad del DHS después de que se los encuentra cruzando la frontera. Los niños no acompañados son entregados a HHS dentro de las 72 horas y pasan a ser responsabilidad de esa agencia. A menudo viven en instalaciones diseñadas específicamente para niños hasta que son entregados a un familiar o tutor, un proceso que puede llevar días, meses o, a veces, años.

Según el Acuerdo Flores, los abogados que representan a niños migrantes tienen la posibilidad de visitar esas instalaciones y documentar las condiciones. A lo largo de los años, han informado repetidamente problemas.

¿Qué podría cambiar con el gobierno de Biden en el cuidado de niños migrantes?

El gobierno tomó medidas para poner fin parcialmente a la supervisión judicial, específicamente para los menores no acompañados que se encuentran bajo custodia de Servicios Humanos y de Salud. El cambio no afectará el tratamiento previo de los niños por parte del Departamento de Seguridad Nacional.

"Mi única suposición de por qué querrían hacer esto ahora es porque (el Acuerdo) Flores es una espina", dijo Leecia Welch, subdirectora de litigios de Children's Rights, que representa a los niños migrantes. “Podemos ir a (sus) instalaciones cuando queramos, podemos hablar con los jóvenes allí y, cuando no cumplan, podemos presentar mociones para hacer cumplir, y eso no les gusta”.

El gobierno dice que la nueva norma que entrará en vigor en julio “implementa y va más allá” de los estándares establecidos en el Acuerdo Flores. Entre otras cosas, crea una oficina del defensor del pueblo independiente, establece estándares mínimos en los refugios temporales desbordados y formaliza los protocolos de detección para entregar a los niños a familias y patrocinadores y para servicios legales.

No se pretendía que el acuerdo de 1997 durara indefinidamente, sino más bien hasta la creación de regulaciones gubernamentales que cumplieran con los estándares de ese mismo acuerdo.

¿Qué pasará a continuación con el Acuerdo Flores?

El juez que supervisa el acuerdo de Flores tendría que aprobar la solicitud del gobierno. Se espera que los defensores de los niños migrantes se opongan a la medida del gobierno, lo que tensará aún más la relación del presidente Biden con los defensores de migrantes durante un año electoral en el que se espera que el tema sea central en la campaña.

Jennifer Podkul, vicepresidenta de políticas y defensa de Kids In Need of Defense, dijo que el grupo reconoce los esfuerzos del gobierno para crear una regla similar a la de Flores, pero le preocupa que elimine la supervisión de terceros para los centros que albergan a niños.

“Lo que espero ver es que haya un compromiso con la transparencia, cada vez que un niño esté bajo custodia del gobierno, para garantizar que estos niños que ya han sufrido tanto trauma y tanto daño no sufran más daños a manos de del gobierno de Estados Unidos”, dijo Podkul.

Un área clave de preocupación para los defensores ha sido cómo se monitorearán las instalaciones que albergan a niños migrantes no acompañados en Texas y Florida. Ambos estados dejaron de otorgar licencias para las instalaciones en sus estados, pero la nueva regla dice que Servicios Humanos y de Salud pueden continuar usando las instalaciones en esos estados.

El gobierno argumentó en su moción del viernes que debido a que Texas y Florida tienen tantas instalaciones para niños no acompañados, si el gobierno dejara de colocar niños en esos dos estados, resultaría en una “pérdida catastrófica de un espacio para camas ya limitado”.

El gobierno dice que las instalaciones en esos estados aún tendrían que cumplir ciertos estándares y estar sujetas a más monitoreo y acreditación.

Pero para los defensores de los niños migrantes esas garantías no son suficientes. Diane de Gramont, abogada del Centro Nacional de Derecho Juvenil y abogada de Flores. Dijo que las reglas que el gobierno ha propuesto son ciertamente una gran mejora. Pero dijo que el grupo tiene serias preocupaciones de que levantar el Acuerdo Flores ahora crearía una "gran brecha" en la supervisión de las instalaciones en Florida y Texas. Y los abogados de la agencia ya no podrían visitar los sitios y hablar con los niños para monitorear condiciones allí.

Un tribunal de apelaciones aceptó previamente una solicitud de la administración Trump para poner fin a los requisitos de Flores para Salud y Servicios Humanos en 2020, aunque el cambio nunca entró en vigor.