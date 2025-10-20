Guardia Costera lanza una operación antiinmigrantes en el río Bravo pese a bajo número de cruces fronterizos

Video Guardia Costera gastó más de $170 millones en jets privados para Noem y otros funcionarios: reportes

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) informó este lunes que está desplegando más recursos en la frontera con México, en el río Bravo, para frenar la entrada de inmigrantes indocumentados al país.

De acuerdo con la USCG, la operación ‘River Wall’, inició el 9 de octubre, con el objetivo de reforzar el control del tramo del río Bravo que sirve como frontera entre Estados Unidos y México.

Como parte de esta operación, “la Guardia Costera está desplegando barcos de respuesta adicionales, embarcaciones de poca profundidad, activos de mando y control, y equipos tácticos” para apoyar los objetivos de las autoridades de seguridad nacional, dice un comunicado de la USCG.

El área de la movilización abarca aproximadamente 260 millas y comprende los condados de Cameron y Hidalgo, hasta la desembocadura del río, dice el documento.

La operación ocurre en un momento en que los cruces fronterizos han caído a sus niveles más bajos en la historia reciente.

En el caso de julio de 2025, se detectaron aproximadamente 4,600 cruces ilegales, lo que significa una caída del 91,8 % frente a julio de 2024.

La USCG coordina la operación junto a la Patrulla Fronteriza y el Comando Norte bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), reforzando los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados a través de la frontera sur.

