Greg Abbott anuncia que la Guardia Nacional de Texas comenzará a ayudar en los arrestos en la frontera

Abbott, además de que no aclaró cómo ayudarían a los arrestos, no ha precisado cómo cumplirá otros de sus anuncios sobre la seguridad fronteriza, entre ellos sus planes de continuar la construcción del muro fronterizo que Trump anunció al inicio de su campaña presidencial. El gobernador texano no ha difundido cronograma o costo total de este proyecto.