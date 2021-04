Esta gobernadora dijo que no aceptará a "inmigrantes ilegales" en su estado: ¿puede hacerlo?

Según un reporte de Associated Press , el gobierno de Estados Unidos recibió en marzo a cerca de 19,000 menores no acompañados en la frontera sur del país. Se trata de la mayor cifra registrada hasta ahora.

El departamento de Servicios Humanos y de Salud (Department of Health and Human Services) está gastando unos 60 millones de dólares a la semana para mantener a los miles de niños y adolescentes que han sido detenidos en la frontera.

¿Puede hacerlo?

No obstante, la afirmación “inmigrantes ilegales” no es del todo atinada, de acuerdo con un análisis del periodista Philip Bump publicado en The Washington Post. “Muchos de los detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos no están aquí ilegalmente. [...] Están haciendo una petición de asilo basados en ‘miedo creíble’ y muchos de ellos se entregan al llegar”, señaló.