Operativos de ICE: qué pueden hacer y qué no los grupos que alertan a inmigrantes

Organizaciones civiles en distintas ciudades de Estados Unidos han lanzado estrategias para alertar a inmigrantes indocumentados sobre las acciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus comunidades.

Los organismos han redoblado sus esfuerzos para alertar a los indocumentados principalmente a través de las redes sociales y canales de mensajería instantánea ante los planes de deportación masiva del gobierno de Donald Trump.

Algunos de estos esquemas comunitarios han cobrado fuerza en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nashville y Phoenix, con una alta presencia de hispanos.

En medio de los operativos de monitoreo y alerta de operativos de ICE en ciudades de Estados Unidos, las organizaciones defensoras de los derechos civiles han emitido algunas directrices.

La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) sostiene que los ciudadanos tienen derecho a “hablar y publicar información veraz” obtenida legalmente sobre las actividades de agentes y dónde las realizan.

Justamente, organizadores civiles entrevistados por Univision Noticias dijeron que han recibido asesoría de grupos como ACLU para conocer los límites que tienen al monitorear y difundir información sobre ICE.

Los organizadores dijeron que, según ACLU y expertos, sus actividades están principalmente protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución, ya que consisten en informar y difundir información sobre acciones del gobierno, no en la obstrucción de operativos anti-inmigrantes.

Patrullajes para "Reducir la ansiedad y paranoia" entre inmigrantes

Cristóbal Cavazos, director del grupo Immigrant Solidarity DuPage, dijo que aunque su organización opera en el área de Chicago desde 2007, fue a partir del retorno de Trump a la presidencia que redobló los esfuerzos para alertar sobre acciones de ICE contra indocumentados.

Cavazos dijo que a diario un grupo de unos 40 voluntarios “patrullan” las calles de Chicago para alertar a inmigrantes a través de las redes sociales del grupo sobre posibles acciones de ICE.

“Cuando llegó el gobierno de Trump había mucha paranoia en la comunidad”, dijo Cavazos a Univision Noticias. “Para reducir esa paranoia y la ansiedad, nosotros cada mañana tenemos un grupo de 30 a 40 personas patrullando en las calles de Chicago y la y los suburbios”.

El activista sostuvo que, además de las alertas por las redes sociales, su organización también despliega un “grupo de respuesta rápida” para activar protestas en las zonas donde ICE lleva a cabo operativos.

Según Cavazos, en las protestas los voluntarios buscan documentar las acciones de ICE contra los indocumentados con grabaciones de video. El activista dijo que organizaciones como ACLU les han dado apoyo para capacitarlos sobre lo que pueden hacer al llevar a cabo ese tipo de protestas.

“Hemos entrenado mucho con ACLU de nuestros derechos”, dijo. “Lo que queremos enseñar a la gente es la protesta, es nuestro derecho constitucional, abrir la boca. Es nuestro derecho constitucional, con o sin papeles”.

Acciones similares a las de la organización de Cavazos también son llevadas a cabo por activistas en Los Ángeles, donde grupos civiles “patrullan” las calles de la ciudad de California para luego alertar a inmigrantes sobre la presencia de ICE en sus comunidades.

Cavazos reiteró que las actividades de “resistencia” de su grupo están basadas en el ejercicio de la Primera Enmienda.

“Nosotros hemos acatado a las leyes”, dijo. “Cuando hay discriminación, pues tenemos pleno derecho en un país libre, como se dice ser Estados Unidos, de airear, de articular nuestro desacuerdo con el gobierno, ese es nuestro deber y ese es nuestro derecho”.

Dijo que al llevar a cabo protestas organizaciones civiles recomiendan distinguir entre la propiedad pública y la privada, evitar la confrontación con agentes de ICE y no revelar datos personales si no existe una orden de arresto.

Al seguir esas recomendaciones, dijo Cavazos, grupos como el suyo evitan incurrir en irregularidades al llevar a cabo protestas en zonas donde ICE despliega operativos.

El "derecho de alertar" a las comunidades inmigrantes

A raíz del retorno de Trump al poder, la organización civil The ReMIX TN reactivó las actividades de monitoreo y alerta de operativos de ICE que inició en 2018 en Nashville, Tennessee, durante la primera gestión del presidente, dijo Cathy Carillo, fundadora del organismo.

Carrillo explicó que su organización se dedica a monitorear si ICE lleva a cabo operativos a través de una red de voluntarios que envían información a una línea telefónica del organismo. También comparte imágenes y datos en grupos de WhatsApp, dijo.

“Sabemos gracias a ACLU, gracias a varios abogados de derechos civiles, que lo que nosotros estamos haciendo no es incorrecto”, dijo Carrillo. “Tenemos el derecho de hablar de nuestros derechos constitucionales. Tenemos el derecho de poder avisar a nuestra gente qué es lo que está pasando en nuestra comunidad”.

Carrillo sostuvo que su organización había tomado un “descanso” durante la administración de Biden y retomó sus actividades cuando Trump retomó la Casa Blanca.

La organizadora dijo que causó aún mayor preocupación entre inmigrantes la alianza entre ICE y la Policía de Carreteras estatal que, según Carillo, ha resultado en un incremento en los arrestos.

“La actividad de inmigración no paró (con Biden), vimos que continuaron”, dijo Carrillo. “Pero antes veíamos nosotros tal vez dos o tres operaciones. Ahora estamos viendo que (agentes de ICE) están tocando casi ocho puertas al día. Es un aumento significativo”.

La organizadora sostuvo que a menudo su grupo lleva a cabo asambleas comunitarias para informar a los inmigrantes sobre cómo reaccionar ante un operativo de ICE. Carrillo recordó que los inmigrantes tienen derecho a no abrir la puerta de su casa o automóvil a menos que exista una orden judicial.

También, dijo, los expertos recomiendan no firmar ningún documento a menos que un abogado defensor lo revise. También tienen derecho a mantenerse en silencio porque sus declaraciones podrían ser utilizadas en su contra.

Una estrategia similar a la de Nashville también fue lanzada por el grupo civil Puente en Phoenix, donde voluntarios atienden una línea telefónica donde se reportan operativos y presencia de ICE en los sectores de la ciudad.

Además de la línea telefónica, la organización también difunde con regularidad en sus cuentas de redes sociales información y "alertas" sobre la presencia de agentes migratorios.

Grupos que alertan sobre operativos de ICE: la opinión experta



“Cuando se encuentre legalmente en un espacio público, tiene derecho a fotografiar cualquier cosa a simple vista, incluyendo edificios gubernamentales y a las fuerzas del orden. (En propiedades privadas, el propietario puede establecer normas sobre fotografía o video)”, dice la ACLU.

El organismo sostiene que los agentes federales “no pueden confiscar ni exigir ver sus fotografías o videos sin una orden judicial, ni pueden eliminar datos bajo ninguna circunstancia”.

“Sin embargo, pueden ordenarle que cese las actividades que realmente interfieren con la aplicación legítima de la ley; si, por ejemplo, está obstruyendo físicamente su trabajo (y no simplemente criticando a los oficiales o compartiendo información disponible públicamente)”.

Para “reducir” los riesgos al hablar con la gente sobre sus derechos y sobre las actividades de agencias federales, la ACLU dice que los riesgos son menores cuando se comparte información veraz y obtenida legalmente.

“Sin embargo, sus riesgos aumentan y su libertad de expresión podría no estar protegida por la Primera Enmienda a medida que se acerca a hablar sobre una actividad ilegal específica.

Cuando se habla de una actividad ilegal, "nadie puede garantizar que no se enfrentará a un proceso penal, incluso si no está justificado”, dice el organismo.

Pero de acuerdo con las directrices de ACLU las personas corren “el menor riesgo” de ser acusado de infringir la ley “cuando estás hablando al público en general, más que a una persona específica; su intención no es provocar que otra persona infrinja la ley; y usted participa en actividades de defensa o proporciona información general, no solicitudes o instrucciones específicas”.

Kathleen Bush-Joseph, del Migration Policy Institute (MPI), un centro de análisis de políticas migratorias con sede en Washington, dijo a Univision Noticias que las personas tienen derecho a expresar y compartir información sobre las actividades de ICE.

Pero la experta advirtió que la situación podría volverse “complicada” para personas sin estatus migratorio en Estados Unidos que se involucren en actividades de monitoreo o alerta de actividades de ICE.

Más aún, dijo, los riesgos aumentan si las acciones de organizaciones resultan en “acciones físicas” que podrían bloquear las operaciones de ICE.

“Así que, cuando las personas se interponen entre los agentes de ICE y los inmigrantes, por ejemplo, eso es una causa potencial de evacuación o arresto por obstrucción”, dijo la analista de MPI. “Pero, como sabes, yo también diría que mucho aquí depende de las circunstancias de cada caso particular”.

