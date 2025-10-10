5 claves de la decisión de la jueza de bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Video ¿Qué implicaciones tiene declarar a Chicago como "zona de guerra" y desplegar la Guardia Nacional?

Al desestimar que exista "peligro de rebelión" en las protestas contra las operaciones contra la inmigración en el área de Chicago, la jueza federal April Perry suspendió temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional que había ordenado el gobierno de Donald Trump en contra de la voluntad de las autoridades locales.

Perry consideró que la administración Trump viola las potestades del estado de Illinois, amparadas por la 10ª Enmienda de la Constitución además del debido proceso, garantizado por la Enmienda 14.

La decisión es una victoria temporal del alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois, los demócratas Brandon Johnson y JB Pritzker, de quienes Trump dijo que deberían estar en la cárcel por su oposición a la militarización de la represión de las manifestaciones contra los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“El tribunal confirmó lo que todos sabemos: No hay evidencia creíble de una rebelión en el estado de Illinois. Y no hay lugar para la Guardia Nacional en las calles de ciudades estadounidenses como Chicago”, declaró el gobernador Pritzker, citado por AP.

1. La Guardia Nacional (de Texas e Illinois) ya había sido desplegada

La demanda fue presentada el lunes por la ciudad de Chicago y el estado de Illinois mientras elementos de la Guardia de Texas e Illinois se dirigían a un Centro de Reserva del Ejército en Elwood, al suroeste de Chicago. Los 500 efectivos están a las órdenes del Comando Norte de Estados Unidos y habían sido activados por 60 días.

Algunos pasaron la noche del miércoles durmiendo en camionetas fuera del edificio en Broadview, un suburbio de Chicago, y por la mañana del jueves iniciaron su patrullaje detrás de cercas portátiles.

La instalación del ICE ha sido escenario de enfrentamientos ocasionales entre manifestantes y agentes federales durante algunas semanas.

Trump, por su parte, ha retratado a Chicago como un "infierno" delictivo sin ley, aunque las estadísticas muestran una disminución significativa reciente de la delincuencia.

Y como la Ley Posse Comitatus, promulgada hace casi 150 años, limita el papel del ejército en tareas de seguridad ciudadana en territorio nacional, el presidente no ha descartado invocar la Ley de Insurrección, la cual permite que el presidente ordene el envío de militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o desafían la ley federal.

2. La jueza no se deja convencer en una sala repleta

Perry escuchó los argumentos de los abogados del estado de Illinois y del Departamento de Justicia en una abarrotada sala del tribunal en el centro de Chicago.

El abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, dijo que la misión de la Guardia sería proteger propiedades federales y a los agentes del gobierno en el campo, no “resolver todo el crimen en Chicago”.

La jueza presionó a Hamilton sobre si la Guardia Nacional solo se desplegaría alrededor de edificios federales o también en vecindarios, escuelas y hospitales. Hamilton respondió que también podrían usarse para "proteger a los agentes de ICE" sobre el terreno.

“Chicago está viendo una nueva y descarada forma de hostilidad por parte de alborotadores que atacan a las fuerzas federales del orden", le dijo Hamilton a la jueza.

La jueza Perry, sin embargo, no se dejó convencer. “No he visto evidencia crítica de que haya un peligro de rebelión en el estado de Illinois”, señaló horas después.

La jueza dijo que la orden expiraría a las 11:59 de la noche del 23 de octubre. Programó una audiencia telefónica para el día anterior con el fin de determinar si la orden deberá extenderse por otros 14 días.

3. El presidente de Estados Unidos "no es un rey"

Perry señaló que las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) están arraigadas en gran medida en la "animosidad hacia los funcionarios electos de Illinois" por parte de Trump. Expresó escepticismo en torno a la caracterización del gobierno federal sobre las protestas en Broadview.

“La narrativa de los eventos por parte del DHS simplemente es poco confiable”, dijo Perry, quien fue nombrada al tribunal por el presidente Joe Biden.

La ciudad y el estado han dicho que los despliegues son innecesarios e ilegales.

“El presidente no tiene la discreción ilimitada para voltear al ejército de Estados Unidos contra sus propios ciudadanos cuando ejercen sus derechos constitucionales", dijo el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul. Además, al rechazar el argumento del gobierno de que no se puede cuestionar a Trump en este tipo de asuntos.

"Donald Trump no es un rey y su gobierno no está por encima de la ley", escribió el gobernador de Illinois, JB Pritzker, en la red X.

4. La protesta contra ICE en Chicago: 15 personas

Un periodista de AFP visitó el jueves una instalación de ICE en Broadview. Allí observó a algunos miembros de la Guardia Nacional y el personal de ICE al otro lado de la valla.

Unos 15 manifestantes les lanzaron insultos, llamando a los agentes "traficantes de personas" y "nazis".

"¡Muestren sus caras, cobardes! (...) ¿Sus madres están orgullosas de ustedes?", los increparon.

La protesta contra ICE en Broadview (Chicago) el jueves 9 de octubre. (Photo by OCTAVIO JONES / AFP) (Photo by OCTAVIO JONES/AFP via Getty Images) Imagen OCTAVIO JONES/AFP via Getty Images



El papa León XIV instó a los líderes sindicales que el jueves visitaron Roma desde Chicago, su ciudad natal, a defender a los inmigrantes y acoger a las minorías en sus filas.

"Si bien reconozco que se necesitan políticas adecuadas para mantener la seguridad de las comunidades, los animo a seguir abogando por que la sociedad respete la dignidad humana de los más vulnerables", dijo el primer estadounidense al frente de la Iglesia católica.

5. Qué puede cambiar si Trump invoca la Ley de Insurrección

Trump dijo esta semana que podría invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar al ejército dentro de Estados Unidos para sofocar rebeliones, si los tribunales o las autoridades locales continúan poniéndole frenos.

En una reunión de gabinete el jueves, Trump reiteró sus afirmaciones de que el crimen está fuera de control en Chicago y Portland.

"Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, reincidentes violentos, infractores ilegales de la ley migratoria, extremistas y cárteles salvajes y sedientos de sangre", declaró.

El republicano ha sido acusado por sus críticos de mostrar tendencias autoritarias mientras intenta cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

Las redadas realizadas por agentes federales armados y enmascarados han sido denunciadas por abusos y detenciones ilegales.

Pritzker, considerado un posible candidato demócrata para las presidenciales de 2028, ha calificado a Trump de "desequilibrado".

"Es un dictador frustrado. Y hay algo que realmente quiero decirle a Donald Trump: si vienes por mi gente, tendrás que pasar por mí. Así que ven y búscame", declaró el gobernador el miércoles.

Con información de AP y AFP

