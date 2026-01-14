estados unidos

¿A quiénes afecta la nueva suspensión de trámite de visas? Lista de países a los que EE UU frena proceso

Autoridades de Estados Unidos informaron sobre una próxima suspensión de trámite visados y revelaron países afectados

Autoridades de Estados Unidos de América (EE. UU.) informaron hoy 14 de enero de 2026 sobre la próxima suspensión temporal del trámite de visas para 75 países y reveló quiénes se verán afectados por la nueva medida.

Las políticas migratorias de la administración que encabeza Donald Trump han incluido desde suspensión de visas, pago de fianzas para ingresar a Estados Unidos y redadas por agentes de ICE, desde el inicio de la nueva administración.

¿A quiénes afecta la suspensión del trámite?


En sus redes sociales, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que 75 países se verán afectados con la nueva suspensión del trámite de visados.

Las autoridades aseguraron que la suspensión del trámite de visas “ permanecerá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”.

Aunque no detalló cuándo inicia la suspensión del trámite de nuevas visas, el Departamento de Estado reveló algunos de los países que se verán afectados y, por ende, los ciudadanos originarios de dichas naciones.

  • Somalia
  • Haití
  • Irán
  • Eritrea

Estados Unidos señaló que los inmigrantes procedentes de esos países “suelen convertirse en una carga pública para Estados Unidos a su llegada”.