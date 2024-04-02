Finaliza la preselección de la lotería de visas H-1B para profesionales extranjeros: explicamos el nuevo proceso

Video Acusan a alguacil de un condado santuario de entregar indocumentados a ICE: “Es una bofetada contra los migrantes"

El servicio de inmigración anunció la finalización de la primera parte del sorteo electrónico de visas H-1B del año fiscal 2025 para trabajadores profesionales extranjeros.

Según el nuevo reglamento para el sorteo de las visas H1B anunciado en marzo, el sistema ahora solo permite una solicitud o formulario por participante para que todos los peticionarios tengan la misma oportunidad de ganar un cupo.

PUBLICIDAD

En el pasado los concursantes a la visa ingresaban múltiples solicitudes para tener más probabilidades de ser elegidos.

Por ello, el gobierno anunció que en el proceso de preselección se cancelan todas aquellas solicitudes duplicadas y los seleccionados en la primera lotería pasan a una segunda etapa donde también serán elegidos por medio de un sorteo electrónico.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de inmigración (USCIS) dijo haber concluido la etapa de “notificación de finalización del proceso de selección del periodo de registro inicial para la cantidad máxima reglamentaria de visas H-1B del Año Fiscal 2025”.

“Se ha completado proceso de selección de registro electrónico inicial H-1B”, agregó.

La agencia federal también reporta que han “seleccionado al azar entre los registros debidamente presentados para beneficiarios únicos proyectados como necesarios para alcanzar la cantidad máxima reglamentaria, y hemos notificado a todos los posibles peticionarios con beneficiarios seleccionados que son elegibles para presentar una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria para dichos beneficiarios”.

La cuota anual autorizada por el Congreso es de 65,000 visas más 20,000 destinadas a profesionales graduados en universidades de Estados Unidos con un título de maestría.

Las notificaciones electrónicas

Una vez notificados los preseleccionados, USCIS explicó que el siguiente paso consiste en notificar a través de las cuentas en línea de los participantes en el sorteo electrónico “uno de los siguientes estatus para cada registro (es decir, para cada beneficiario registrado):

PUBLICIDAD

“Submitted” (Enviado) : El registro ha sido enviado y es elegible para la selección. Si se ha completado el proceso de selección inicial, este registro sigue siendo elegible a cualquier selección posterior para el año fiscal para el que se presentó, a menos que sea invalidado posteriormente.

: El registro ha sido enviado y es elegible para la selección. Si se ha completado el proceso de selección inicial, este registro sigue siendo elegible a cualquier selección posterior para el año fiscal para el que se presentó, a menos que sea invalidado posteriormente. “Selected” (Seleccionado) : Seleccionado para presentar una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria.

: Seleccionado para presentar una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria. “Not Selected” (No Seleccionado) : No es elegible para presentar una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria basada en este registro.

: No es elegible para presentar una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria basada en este registro. “Denied – Duplicate Registration” (Denegado – Registro Duplicado) : Se presentaron múltiples registros por o a nombre del mismo beneficiario. Si se deniega como un registro duplicado, todos los registros presentados por o a nombre del mismo registrante para este beneficiario para el año fiscal 2025 serán inválidos.

: Se presentaron múltiples registros por o a nombre del mismo beneficiario. Si se deniega como un registro duplicado, todos los registros presentados por o a nombre del mismo registrante para este beneficiario para el año fiscal 2025 serán inválidos. “Invalidated – Failed Payment” (Pago Fallido – Invalidado) : Se envió un registro, pero el método de pago se rechazó, no se concilió, se disputó o no fue válido.

: Se envió un registro, pero el método de pago se rechazó, no se concilió, se disputó o no fue válido. “Deleted” (Eliminado): El registro presentado ha sido borrado y ya no es elegible para selección.

El registro presentado ha sido borrado y ya no es elegible para selección. “Processing Submission” (Procesando la Petición): USCIS está procesando su petición. Puede tomar hasta 72 horas para que toda la información de su caso esté disponible en la página que tiene los detalles del caso. Mientras se procesa, usted no podrá acceder a su borrador.

PUBLICIDAD

Peticiones bajo la cuota anual

La agencia también explicó que “se pueden presentar peticiones H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria para el año fiscal 2025 a partir del 1 de abril.

Indicó además que las solicitudes de visas H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria para el año fiscal 2025, incluidas aquellas peticiones elegibles para la exención por posgrado, pueden presentarse ante USCIS a partir del 1 de abril de 2024, si se presentan para un beneficiario seleccionado y se basan en un registro válido.

“Solo los peticionarios cuyos beneficiarios fueron seleccionados pueden presentar las peticiones H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria para el año fiscal 2025”, apuntó.

Una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria debe presentarse apropiadamente en la dirección de presentación correcta, advirtió la agencia. Y debe hacerse dentro del período de presentación “indicado en la notificación de selección de registro correspondiente”.

A su vez, el período para presentar la petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria será de al menos 90 días.

“Los peticionarios deben incluir una copia impresa de la Notificación de Selección de Registro aplicable con la petición de H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria para el año fiscal 2025. Los peticionarios también deben presentar evidencia del pasaporte válido o del documento de viaje del beneficiario usado en el momento del registro para identificar el beneficiario.

La principal visa de trabajo

La categoría H-1B es la principal visa de trabajo profesional y tiene el objetivo de satisfacer la necesidad de las empresas de contratar trabajadores especializados.

PUBLICIDAD

Para poder obtenerla, basta con que un empleador en Estados Unidos solicite ante el servicio de inmigración tu traslado y que el puesto que te ofrece cumpla con uno de los siguientes requisitos establecidos por la Ley de Inmigración:

La posición particular tiene un requisito mínimo de un título universitario o licenciatura, o un equivalente de este;

El puesto tiene un requisito de título de grado que es común en la industria para puestos paralelos en organizaciones similares o, en caso contrario, el puesto es tan complejo y único que requiere un título de grado;

Tu empleador normalmente exige un título de grado o su equivalente para el puesto;

El trabajo es tan especializado y complejo que el conocimiento requerido para llevar a cabo los deberes laborales está típicamente asociado con la obtención de, como mínimo, un título universitario o licenciatura o su equivalente.