Estos son los inmigrantes que califican para pedir ayuda de emergencia a FEMA

Video Huracán Milton: estos son los albergues que están disponibles en Tampa para aquellos que no han evacuado

En momentos que el huracán Milton se acerca a la costa del centro oeste del estado de Florida, el gobierno federal reitera que hay ayudas disponibles para inmigrantes con y sin papeles durante la emergencia meteorológica, considerada por las autoridades como una de las más graves en los últimos 100 años.

Sigue aquí la trayectoria de Milton.

PUBLICIDAD

El lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que “a la luz de estas circunstancias, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) recuerdan al público que los sitios que proporcionan respuesta y ayuda de emergencia se consideran áreas protegidas”.

Eso significa que, en la medida de lo posible y cuando no exista una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, “ICE y la CBP no llevan a cabo actividades de aplicación de la ley de inmigración en áreas protegidas”. La medida incluye las rutas de evacuación de las zonas que se verán impactadas por el huracán Milton, sitios utilizados para el refugio o la distribución de suministros de emergencia, alimentos o agua, o sitios de registro para la asistencia relacionada con el desastre o la reunificación de las familias y seres queridos”.

Milton es ahora un poderoso huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Se cree que tocará tierra entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves en algún punto entre la bahía de Tampa y Sarasota.

“No lo piense, si tiene que evacuar hágalo”

Para José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida, hay que tomar “muy en serio el llamado de las autoridades a evacuar las zonas costeras del centro de Florida. No lo piense, si tiene que evacuar hágalo”, recomienda.

“Definitivamente vayan a los refugios. En esas áreas no van a estar haciendo operativos de enforzamiento de ley a menos que una persona represente un peligro, tiene antecedentes penales o está siendo buscado por las autoridades”, precisó.

PUBLICIDAD

En cuanto a las identificaciones o documentos de identidad que deben portar, Guerrero dijo que “aquellos que tienen un estatus de permanencia tal como asilo, refugio, TPS, DACA o Parole Humanitario (CHNV), “lleven consigo los documentos que les proporcionó el servicio de inmigración”. Y en cuanto a los indocumentados, precisó que, “si no tienen nada, por el simple hecho que no tengan documentos durante esta emergencia no debería ser un problema para que los acepten en un refugio”.

Al respecto, el DHS dijo que, además de colaborar con agencias locales en misiones de búsqueda y rescate, de descongestión del tráfico aéreo y de seguridad pública, los agentes federales “proporcionan asistencia de emergencia a las personas independientemente de su estatus migratorio”.

El ministerio dijo además que, los agentes “no se hacen y no se harán pasar por personas que proporcionan información relacionada con la emergencia como parte de cualquier actividad de aplicación de la ley”. Y que se compromete a asegurar que “toda persona que busque ayuda, refugio u otro tipo de asistencia tal como resultado de un desastre natural u evento de emergencia pueda hacerlo independientemente de sus estatus migratorios”.

Las ayudas de FEMA

En cuanto a las ayudas de emergencia disponibles en FEMA, la agencia federal explicó que, “si usted no es ciudadano de Estados Unidos o extranjero calificado, podría ser elegible para recibir asistencia si es padre, madre o tutor de un menor que reside con usted y que es ciudadano estadounidense o extranjero calificado”.

PUBLICIDAD

Agregó que, “puede solicitar asistencia con el número de Seguro Social del niño1”. Y si su hijo es ciudadano o extranjero calificado, “pero no tiene número de Seguro Social, puede solicitar asistencia a FEMA”. Para ello, “solo obtenga un número de Seguro Social para su hijo y llame a FEMA para solicitar en un periodo de 60 días desde la fecha de declaración del desastre”.

Si tiene dudas o preguntas, llame al número de solicitud: 1(800) 621-3362.

En cuanto a los requisitos para probar si califica, FEMA exige documentación que pruebe que tiene residencia legal en Estados Unidos, como una Tarjeta de residencia (green card o tarjeta verde), condición de refugiado o asilado, suspensión de deportación (TPS o DACA), ingreso condicional, libertad condicional en Estados Unidos durante por lo menos 1 año por motivos humanitarios (Parole Humanitario).

Para los extranjeros provenientes de Cuba-Haití o que tengan una petición de protección pendiente o aprobada para ayuda debido a agresión o crueldad extrema por un integrante de su familia, también califican, se lee en el reglamento.

Beneficios disponibles para indocumentados

A la pregunta si los inmigrantes indocumentados son elegibles para recibir asistencia por necesidades relacionadas con el desastre, en este caso el huracán Milton, FEMA explica que “sí, podría ser elegible bajo muchos programas administrados por agencias estatales y locales, y por agencias de voluntarios para diversos tipos de asistencia en efectivo.

PUBLICIDAD

En cuanto a las ayudas otorgadas por FEMA, señala que “podría ser elegible para ayuda de emergencia a corto plazo, excepto la asistencia en efectivo”.

“No será elegible personalmente para los programas de asistencia en efectivo de FEMA (Asistencia del Programa de Individuos y Familias); sin embargo, podrá solicitar la ayuda a nombre de un niño que sea ciudadano de Estados Unidos o de cualquier otro adulto en su hogar que pueda calificar para recibir asistencia”, puntualiza.

La agencia federal también precisa que el solicitante indocumentado “no tendrá que proporcionar información sobre su condición migratoria ni firmar documentos relacionados con su situación”. Y que en caso “presenta la solicitud a nombre de un hijo menor de edad, deberá proporcionar el número de Seguro Social del menor (si se trata de un ciudadano estadounidense o un extranjero calificado)”.

“FEMA no aportará (o compartirá) de manera proactiva la información del solicitante a las organizaciones de inmigración o policiales (tal como ICE). Sin embargo, en circunstancias excepcionales basadas en una solicitud específica, la información personal de un solicitante de FEMA puede ser compartida dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, concluyó.