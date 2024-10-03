DACA vuelve a la corte el 10 de octubre: 'dreamers' confían en que el programa será restablecido en su totalidad

Trece meses después de ser declarado ilegal por una corte de Texas y faltando menos de un año para que sea cancelado, el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012 (DACA) regresa a los tribunales de justicia.

Este 10 de octubre un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, celebre una audiencia donde los abogados de los demandantes (un grupo de estados gobernados por republicanos comandados por Texas) y defensores (el gobierno de Joe Biden y organizaciones pro inmnigrantes) presenten argumentos que permitan al tribunal dilucidar la disputa legal.

PUBLICIDAD

A mediados de septiembre del año pasado el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte federal de distrito del Distrito Sur de Texas, falló que un esfuerzo de la Administración de Joe Biden para codificar la política DACA en una regulación federal activada en el 2022 era “ilegal”.

En el dictamen de 40 páginas, Hanen escribió que el presidente Barack Obama, en 2012 cuando creó el programa, se excedió en su poder al valerse de su autoridad ejecutiva. Y que el nuevo DACA con que el gobierno Biden sustituyó al original no tenía "diferencias materiales”. Pero agregó que el fallo no obligaba al gobierno a “tomar ninguna acción de inmigración, deportación o penal contra ningún beneficiario de DACA”.

En 2021 Hanen, en otra sentencia similar tras una demanda en contra del programa original de 2012, decretó que el beneficio también era ilegal, pero, al igual que el dictamen del año pasado, permitió que los beneficiarios continúen temporalmente renovando sus protecciones por dos años, hasta septiembre de 2025.

En julio de este año, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito “fijó el argumento oral en la apelación de DACA para la semana del 7 de octubre de 2024”, confirmó en esa ocasión Sandra Hernández, vicepresidenta de comunicaciones del Fondo Mexicano-Estadounidense de Educación y Defensa Legal (MALDEF, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que, junto con el Departamento de Justicia (DOJ), participan en la batalla jurídica para revertir el segundo dictamen de Hanen.

Los estados que demandaron la legalidad de DACA son: Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas, Mississippi y Texas.

“No vamos a parar de luchar”

DACA protege de la deportación y otorga una autorización de empleo a unos 560,000 dreamers, jóvenes que ingresaron indocumentados a Estados Unidos junto a sus padres antes de cumplir los 16 años. Otros 86,000 aproximadamente presentaron sus solicitudes de protección, pero debido a la orden judicial sus casos no pueden ser adjudicadas por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

PUBLICIDAD

“Vine con mis padres en 2000 desde México”, cuenta Jonathan Guerrero, uno de los dreamers favorecidos por DACA. “Tenía 5 años cuando entré y me aprobaron en el programa en 2013. Estoy amparado de la deportación, estudié, trabajo, pago impuestos, participo en la comunidad de Georgia donde vivo y contraje matrimonio”, agrega.

Guerrero dice más de medio millón de dreamers “aguardan esperanzados” en que el panel de jueces acepte los argumentos del gobierno y de las organizaciones que favorecen DACA “y reviertan la decisión del año pasado de la corte de Texas” para que se “restablezca plenamente el programa”, incluyendo el procesamiento de nuevas solicitudes.

A la pregunta qué hará si la orden de Hanen se mantiene y el programa ser cancela en 2025, Guerrero dijo que “no vamos a parar de luchar por nuestro derecho de permanencia en Estados Unidos. Vamos a buscar la manera de seguir adelante y seguir nuestros sueños y ayudar a nuestra comunidad. Este programa es para ayudar no para afectar a la sociedad en la que vivimos”.

En agosto el soñador beneficiario de DACA solicitó el parole in place, programa activado por el gobierno de Biden para permitir que unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos reciban la residencia. “Lamentablemente por otra demanda entablada por republicanos, el programa se detuvo y mi solicitud no puede ser adjudicada y ese perdón también está en manos de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito”.

La apelación al fallo de Hanen

La apelación ante el 5º Circuito precisa al respecto que, “para empezar, la corte de Distrito se equivocó al intentar evitar la cuestión de la legitimación de los demandantes para impugnar la Regla, a pesar de los cambios en la ley y los hechos que requirieron un nuevo análisis y que decididamente favorecen a los demandantes”.

PUBLICIDAD

“La Regla se aplica a una población aún más pequeña que el Memorando y es inequívocamente discrecional, lo que convierte el argumento ya especulativo y completamente no probado de Texas (el único demandante que ha intentado siquiera demostrar su legitimación) de que algún beneficiario de DACA, en algún lugar, debe aumentar de alguna manera los servicios sociales de Texas”, agrega.

El Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), dice que presentará argumentos orales en Texas v. Estados Unidos, una impugnación multi-estatal a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) el 10 de octubre de 2024.

Agrega que la vicepresidenta de litigios de la organización, Nina Perales, y los abogados de las otras partes presentarán argumentos ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 5º Circuito en Nueva Orleans.

En 2018, una coalición de estados liderada por Texas presentó una demanda federal impugnando la legalidad de DACA. MALDEF y un abogado adjunto pro-bono representan a un grupo de beneficiarios de DACA que intervinieron en el caso porque la Administración Trump no defendió adecuadamente la iniciativa de 2012 en los tribunales.

Los demandados-interventores representados por MALDEF, así como el gobierno de Estados Unidos y el estado de Nueva Jersey, están apelando el fallo de 2023 del juez Hsnen. Esa sentencia se produjo después de que Hanen sostuviera en 2021 que DACA era ilegal porque viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). En ambos fallos, Hanen permitió que DACA continuara para los beneficiarios actuales, pero bloqueó la concesión de cualquier solicitud por primera vez.

Qué deben hacer los 'dreamers'

El programa, de acuerdo con el fallo de Hanen, permanece vigente hasta septiembre de 2025 mientras continúan los desafíos legales bajo el debido proceso. Si la Corte de Apelaciones mantiene la sentencia de Texas de 2023, el caso escalará a la Corte Suprema.

PUBLICIDAD

La organización FWD.US, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica —entre ellos Facebook, LinkedIn, Google y Dropbox—, reitera las recomendaciones a los 'dreamers' protegidos por el programa que mantengan al día las renovaciones de sus amparos de deportación y permisos de trabajo.

United We Dream (UWD), por su parte, una de las principales organizaciones de 'dreamers' del país, reitera el llamado a los cerca de 600,000 dreamers protegidos por DACA a reinscribirse si sus amparos de deportación o autorizaciones de empleo vencieran en los próximos 150 días.

La organización tiene publicado en su sitio web un enlace con instrucciones sobre cómo pedir la renovación del programa ante USCIS.

UWD advierte que aquellos 'dreamers' que tienen problemas con sus renovaciones o dudas a causa de errores cometidos que los puedan hacer deportables o no cumplir con los requisitos del programa, buscar consejo legal antes de entrar en contacto con la USCIS o cualquier otra agencia del gobierno.

El costo de la reinscripción es de $495, que incluye el formulario I-765 ($410 Autorización de Empleo) y toma de huellas biométricas ($85).