🔴 Huracán Milton | Trayectoria en vivo: la tormenta sale al Atlántico tras atravesar Florida
Previsión de lluvias en los próximos días
Los vientos sostenidos a partir de 39 millas por hora (62 kilómetros por hora) pueden causar inundaciones, daños graves y alteraciones importantes en las áreas afectadas.
Desde el satélite se puede observar la cobertura nubosa (imágenes de la izquierda) y los cambios en la temperatura de las nubes, lo que determina la fuerza de la tormenta (imágenes de la derecha).
La temporada de huracanes comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre. La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) pronosticó una temporada de huracanes "extraordinaria" en el Atlántico, con hasta 13 huracanes para 2024, siete de ellos de gran intensidad, con vientos superiores a las 111 millas por hora. Además, indicaron que este año podrían formarse entre 17 y 25 ciclones tropicales con nombre.
Una temporada de huracanes “extraordinaria” en el Atlántico
