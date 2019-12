Este lunes se acaba el plazo para comentar el aumento a las tarifas de inmigración

Mora señala que la totalidad de los comentarios van dirigidos a decirle al gobierno que nl aumente los costos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), “porque se trata de otra forma de evitar que la gente use los pocos medios que existen para cambiar estatus, o convertirse en ciudadano estadounidense. Todo será más caro en cualquier momento a partir del 1 de enero” (cuando el costo de la ciudadanía se incremente en 83%).

El anuncio

A principios de noviembre el Departamento de Seguridad Nacionbal (DHS) anunció la publicación en el Registro Federal de una propuesta para incrementar la totalidad de las tarifas de la USCIS, y argumento que los ingresos que percibe la agencia por los servicios que presta no cubren la totalidad de los gastos de operaciones.

Las organizaciones, sin embargo, difieren de los argumentos del gobierno. “Le van a pegar a la gente mas vulnerable de nuestra comunidad”, dice Petra Falcón, directora ejecutiva de la organización PROMISE Arizona. “Mire, hoy en día no todos los residentes tienen $640 para pagar el formulario de ciudadanía (N-400). Cuando aumenten los precios, nadie tendrá $1,170. Y a esto agregue la toma de huellas digitales, y ojalá no necesiten un abogado que les ayude”.

“La vida más difícil”

“Obviamente el gobierno está tratando de tomar cualquier avenida para perjudicar, no solo a las personas que están tratando de aplicar para DACA, sino a todos los inmigrantes que de verdad quieren echar para adelante en este país”, dice Juan Escalante, director de campañas digitales de FWD.us, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica, entre ellos Mark Zukerberg, fundador de la red social Facebook; Reid Hoffman, fundador de Linkedln; Erick Schmidt, presidente de Google; y Drew Houston, fundador de Dropbox, entre otros.

Escalante dice que “ya de por si las tarifas son bien altas, considerando que muchos dreamers no ganan demasiado y sostienen a padres y hermanos. Para la mayoría de ellos el aumento los pondrá en riesgo de perder sus protecciones”, apuntó.

“Y no solo quieren aumentar los precios”, precisó Falcón. “También quieren quitar el perdón, el waiver que utilizan las personas de escasos recursos. Si la gente no tiene dinero, pero si el derecho de pedir por ejemplo la ciudadanía, imagínese, van a quedar en una situación comprometedora. Es decirle al migrante que no los queremos en este país”.