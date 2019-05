En la era Trump se han multiplicado los santuarios para indocumentados pese a las amenazas

WASHINGTON, DC.- La cruzada de Donald Trump contra las 'ciudades santuario' podría ser más contraproducente de lo que parece. Pese a que durante su presidencia hay estados como Texas o más recientemente Florida que han aprobado estrictas leyes consideradas antiinmigrantes que obligan a las autoridades locales a cooperar con la agencia encargada de las deportaciones, numerosas ciudades y condados han optado por proteger a los indocumentados detenidos que no han cometido faltas graves.

"La administración Trump ha hecho todo lo posible para tratar de frenar a diferentes jurisdicciones para implementar políticas santuario pero estamos ganando no solo a nivel estatal, ya que hay diferentes estados que han aprobado legislaciones santuario, sino a nivel local. Hay muchos condados y ciudades que han aprobado leyes santuario y además de eso también hay numerosas sentencias judiciales favorables en cortes que dicen que estas políticas de Trump son ilegales", añade el investigador del ILRC.

Al presidente solo le hicieron falta 5 días en la Casa Blanca para lanzar su primera amenaza a las 'ciudades santuario'. Lo hizo al firmar una orden ejecutiva que estipulaba el retiro de fondos a las administraciones locales que no cooperaran con las autoridades migratorias, una orden que la justicia determinó que era "inconstitucional".

Las nuevas políticas santuario

Sin embargo, es difícil establecer un mapa de estos territorios. El Center for Immigration Studies (CIS), un instituto que aboga por niveles bajos de inmigración, por ejemplo, incluye en su lista también a estados como Massachusetts y Nuevo México.

Colorado, la más reciente ley santuario

Precisamente con el deseo de no ver a miembros de su comunidad detenidos por faltas menores ser entregados a ICE para ser deportados, la senadora de Colorado Julie Gonzales (demócrata) promovió junto a otros legisladores la ley HB19-1124 que limita la cooperación de las agencias locales con las federales en materia de migración.

La norma, que fue aprobada por el Congreso y el Senado estatal y está pendiente de ser firmada por el gobernador Jared Polis (republicano), prohíbe a policías locales o personal carcelario detener a una persona solamente por pedido de ICE si no hay una orden de detención emitida por un juez, así como proveer información no solicitada a las autoridades federales de inmigración sobre detenidos.

"Esas personas estaban cumpliendo con todas las reglas en las cortes en sus casos criminales por asuntos no violentos como infracciones y ofensas menores y aún así las autoridades estaban operando directamente con ICE. Para mí esto es completamente injusto y no es la meta de la libertad condicional que es rehabilitar a una persona que no es riesgosa para la comunidad", afirma. "Por eso la HB-1124 prohíbe esa coordinación y da un aviso de sus derechos constitucionales si son detenidos por oficiales de ICE".