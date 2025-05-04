Por qué Trump podría enfrentar más obstáculos en su guerra contra las ciudades santuario, según una experta

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 28 de abril de 2025, que exige que el fiscal general de Estados Unidos, en coordinación con el secretario de Seguridad Nacional, publique una lista de ciudades y estados que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración, con el propósito de proteger a los estadounidenses de "extranjeros criminales".

Filadelfia probablemente terminará en la lista.

PUBLICIDAD

Filadelfia es lo que se conoce como una ciudad santuario. Si bien el término no tiene una definición fija, generalmente se refiere a una ciudad que ha declarado su negativa a cooperar, o incluso a trabajar en desacuerdo, con la aplicación federal de la inmigración.

Como profesor de derecho en la Universidad de Temple en Filadelfia, donde superviso a los estudiantes que representan a los trabajadores inmigrantes con salarios bajos, sé que las políticas de santuario pueden ralentizar el sistema federal de aplicación de la ley de la inmigración.

Pero la conclusión es que los oficiales federales de inmigración, generalmente el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) - todavía puede llevar a cabo deportaciones en una ciudad santuario.

Además, no hay duda de que localidades como Filadelfia pueden decidir legalmente no cooperar con la aplicación federal de inmigración. Las ciudades, al igual que los estados, tienen protecciones constitucionales contra ser obligadas a administrar o hacer cumplir programas federales. La administración de Trump no puede obligar a ningún funcionario estatal o local a ayudar a hacer cumplir la ley federal de inmigración.

Lo que queda por ver es qué acción tomará la administración contra aquellas jurisdicciones que terminen en su lista de ciudades santuario, si las hay.

Políticas de santuario de Filadelfia

Mi trabajo ha implicado investigar políticas de santuario, así como la frecuencia con la que ICE depende de la aplicación de la ley local para ayudar a identificar y entregar a los inmigrantes.

Las diversas políticas de santuario de Filadelfia rompen esa conexión y dejan a ICE a su suerte. También señalan a los inmigrantes que la ciudad no está en el negocio de la aplicación federal de la ley de inmigración. La investigación muestra que esto ayuda a los inmigrantes a sentirse más seguros para acceder a beneficios y servicios públicos, como recibir atención en un centro de salud comunitario o llamar a la policía sin temor a las consecuencias de la inmigración.

PUBLICIDAD

La política de santuario más notable de Filadelfia, una orden ejecutiva firmada por el entonces alcalde Jim Kenney en enero de 2016, es su negativa a que sus cárceles sigan las órdenes de ICE al momento en que la agencia demande que les sean entregados los reos. Una solicitud de ICE de ese tipo consiste en una petición expresa a los funcionarios locales que retengan a un inmigrante, que de otro modo será liberado, durante 48 horas adicionales para que ICE pueda recogerlo.

Si las cárceles deciden no hacer caso a ese tipo de solicitudes entonces resulta más difícil para ICE llevar a cabo deportaciones.

Otra política clave que hace de Filadelfia una ciudad santuario se remonta a 2009 y fue firmada por el entonces alcalde Michael Nutter. Deja claro que los funcionarios de la ciudad no vigilan la inmigración. No solo se prohíbe a todos los trabajadores de la ciudad, incluidos la policía, los bomberos y los trabajadores de la salud conductual, preguntar sobre el estatus migratorio en la mayoría de las situaciones, sino que la policía está específicamente dirigida a no marcar el alto, detener o encarcelar a una persona "únicamente por el estatus migratorio percibido".

Sin embargo, no hay forma de hacer cumplir estas políticas de ciudad santuario. Bajo estas leyes, los funcionarios de la ciudad que las violan no enfrentan consecuencias. El cumplimiento se basa en un compromiso de los funcionarios que creen que seguir estas políticas es lo correcto.

Filadelfia también ha actuado de otras maneras para romper el vínculo entre la ciudad y la aplicación de la inmigración.

PUBLICIDAD

Desde 2017, las cárceles de Filadelfia han tenido un protocolo que desalienta a ICE de entrevistar a inmigrantes detenidos en prisión. Antes de proporcionar acceso a ICE a dichas personas, las cárceles primero deben enviar un formulario de consentimiento a un inmigrante para informarle de su derecho a rechazar una entrevista de ICE.

En 2018, Filadelfia puso fin al acceso de ICE al sistema de denuncia de cargos preliminares de la ciudad utilizado por el Departamento de Policía de Filadelfia y la oficina del fiscal de distrito. La ciudad dijo que rescindió su contrato de intercambio de bases de datos con ICE dada la forma "inaceptable" en que la agencia usó el sistema, lo que "podría resultar en acciones de aplicación de la inmigración contra los habitantes de Filadelfia que no han sido arrestados, acusados o condenados por ningún delito".

Si bien estas políticas no pueden proteger a los residentes de Filadelfia que han sido arrestados por ICE, la falta de ayuda de los funcionarios locales hará que sea más difícil para la administración cumplir su promesa de deportar a un número récord de inmigrantes.

Campus universitarios e iglesias santuario

Aparte de la propia ciudad, otras instituciones públicas y privadas dentro de Filadelfia han creado espacios santuario.

En junio de 2021, la Junta Escolar de Filadelfia adoptó una resolución de santuario como parte de un esfuerzo para crear escuelas acogedoras para niños inmigrantes. En enero de 2025, el Distrito Escolar de Filadelfia reafirmó su compromiso.

PUBLICIDAD

Bajo la primera presidencia de Trump, las instituciones religiosas, como la Iglesia Menonita de Germantown en el noroeste de Filadelfia y la Iglesia Tabernacle United en el oeste de Filadelfia, proporcionaron refugio dentro de sus iglesias a los inmigrantes que habían recibido órdenes finales de deportación de ICE.

La Universidad de Pensilvania se declaró a sí misma como un campus santuario en 2016, pero actualmente está evitando esa etiqueta mientras la facultad, el personal y los estudiantes exigen que la universidad aclare sus políticas sobre la aplicación de la ley de la inmigración.

Desde 2011, ICE ha tenido un memorando de "lugares sensibles" que desfavorece, pero no prohíbe por completo la aplicación de acciones migratorias en lugares de culto, así como en hospitales y escuelas. La administración Biden fortaleció el memorando de "ubicaciones sensibles" en 2021. Trump rescindió el memorando durante su primer mes en el cargo.

Retaliación contra las ciudades santuario

Desde el punto de vista de la administración Trump, los funcionarios estatales y locales que desafían la aplicación de la ley de inmigración están involucrados en "una insurrección ilegal" que crea riesgos de seguridad pública y de seguridad nacional.

A pesar de la dura retórica de la administración sobre el "extranjero criminal", el 46% de las personas actualmente detenidas por ICE no tienen antecedentes penales, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Muchos otros tienen delitos menores, incluidas infracciones de tráfico.

PUBLICIDAD

La orden ejecutiva promete poner fin a las subvenciones federales y perseguir todas las medidas de ejecución para llevar a dichas jurisdicciones "en cumplimiento de las leyes de los Estados Unidos".

Tales medidas pueden no ser legales.

El 24 de abril de 2025, un juez federal modificó el lenguaje de una orden ejecutiva anterior en la que Trump ordenaba a las agencias del gobierno a tomar medidas contra las ciudades santuario para garantizar que no reciban acceso a los fondos federales.

Los intentos anteriores para retirar fondos federales de Filadelfia debido a su condición de ciudad santuario también han fracasado. La primera administración de Trump no tuvo éxito en poner fin a una subvención federal de 1 millón de dólares a Filadelfia después de que la ciudad demandara y ganara en la corte federal en 2017.

La orden ejecutiva también hace afirmaciones legalmente cuestionables de que los funcionarios estatales y locales que siguen sus políticas de santuario están participando en actividades delictivas, como la obstrucción de la justicia, la protección ilegal o actividades que violan la ley federal RICO. Independientemente, la administración aún puede optar por perseguir enjuiciamientos de alto perfil de funcionarios estatales y locales.

Los esfuerzos del gobierno federal para castigar a las ciudades santuario sin duda se verán sumidos en desafíos legales en todo el país. Sin embargo, los funcionarios de Filadelfia todavía deben decidir en este momento si mantenerse firmes con las políticas actuales que hace de la ciudad un lugar santuario. Rue Landau, miembro del Ayuntamiento, ha sido abierta sobre mantener el estatus de santuario de Filadelfia para garantizar que los recursos públicos nunca se utilicen para apoyar los esfuerzos federales de deportación. Pero la alcaldesa Cherelle Parker no se ha comprometido a fortalecer o incluso garantizar las protecciones de santuario de la ciudad.

PUBLICIDAD

Según The Philadelphia Inquirer, el mismo día que Trump firmó la orden ejecutiva, Parker reiteró que Filadelfia todavía opera bajo su política de santuario de 2016. Sin embargo, ella no usó el término "ciudad santuario", señaló el Inquirer, y "dijo que no comentaría con más detalle hasta que Trump haga movimientos concretos que afecten a Filadelfia".



Esta es una versión actualizada de una historia publicada originalmente el 18 de diciembre de 2024.

*Jennifer J. Lee es profesora asociada de Derecho de la Universidad de Temple.

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation . Si usted desea leer la versión en inglés puede hacerlo aquí.

Mira también: