Empresa ofrecía pagar fianzas a inmigrantes presos, pero los endeudó con “engaños”: ahora debe pagar $8 millones

La empresa en cuestión, Libre by Nexus, recibió el revés más reciente por parte del Departamento de Seguros de California, con el cual acordó dejar de operar en ese estado, entregar créditos en efectivo a sus clientes, eliminar el uso de tobilleras de localización satelital (GPS) y realizar distintos cambios que le significan un golpe económico de por lo menos 5.5 millones de dólares.

Las autoridades descubrieron que Libre by Nexus engañó a sus clientes, la mayoría indocumentados que no hablan inglés y que están en centros de ICE enfrentando órdenes de deportación.

Les ofrecía un contrato para salir libres pagando sus fianzas, pero no les advertía que la cuota inicial y una mensualidad de 420 dólares no abonaban a esa deuda, pues solo cubría la renta del rastreador GPS que les colocaban para asegurar que se presentaran a las audiencias en cortes de inmigración. El contrato que firmaban estaba en inglés y la única hoja traducida al español no explicaba esos puntos.