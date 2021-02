Bajo Trump los casos acumulados en la Corte de Inmigración aumentaron 137.9%

La ola no para

“Las demoras impactan en la mayoría de los casos, sobre todo en los que ya llevaban tiempo en la cola y no eran prioritarios para el gobierno”, dice Lilia Velásquez, una abogada de inmigración y profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

“Estamos viendo cómo la cola sigue aumentando y no baja el número de personas que aguarda que sui caso en el tribunal avance y sea resuelto”, agrega.

Velásquez dice que tiene varios clientes que “llevan tres o cuatro años esperando y todavía no tienen su primera audiencia. No vemos luz al final del túnel porque los casos no están avanzando, sino por el contrario en los últimos cuatro años se han agregado más a la fila”.