El testimonio de una niña de 12 años detenida por la Patrulla Fronteriza: "Dormíamos en el piso, solo una cobija nos daban"

Durante casi dos semanas, una niña migrante de 12 años y su hermana de 6 años estuvieron recluidas en la estación de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, donde dormían en el piso, las trataban mal, no les daban suficiente comida y escuchaban como algunos niños lloraban de desesperación por no tener a sus padres.

En un video obtenido por la agencia AP, la niña mayor le cuenta a su abogada Alison Griffith, que fueron 'tratados mal' y que no se les permitió jugar ni bañarse. La niña y su hermana fueron separadas de su tía cuando llegaron a EEUU el pasado 23 de mayo, dijo Taylor Levy, el abogado que trabaja con la familia.

Recientemente un grupo de médicos y abogados visitó el centro de detención y lo que encontró fue "increíble", según el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco dijo en entrevista con Jorge Ramos que "los niños no tenían jabón para lavarse las manos y tampoco comían bien. No se les daba ni frutas, ni vegetales, ni leche".

En el video, la niña de 12 años cuenta en su testimonio que dentro de la estación Clint le dieron de comer jugo, puré y un burrito que no pudo comer porque "sabía muy mal".

"Nos daban poca comida, unos niños no se bañaban, no nos bañabamos. Nos trataban mal ahí donde estabamos. Eran malas con nosotras", dijo la hermana mayor quien señaló que a pesar del frío dormían en el piso y sólo les daban una cobija. En el testimonio señaló la existencia de varios niños enfermos a los cuales "les decían que les llevaran al hospital pero no los llevaban".