Lo que se temía: el Darién registra un "drástico" repunte de cruces tras la represión en Venezuela

El Tapón del Darién, la peligrosa y sinuosa selva en la frontera entre Panamá y Colombia, registró un drástico repunte en septiembre de cruces de migrantes en ruta hacia el norte, en su mayoría venezolanos, tras la represión ocurrida luego de las elecciones en Venezuela, de acuerdo con el gobierno panameño.

Los venezolanos han liderado la migración masiva a través del Darien desde 2022, y hacen gran parte del aumento desde las recientes y controvertidas elecciones presidenciales de ese país que la oposición calificó de fraude masivo.

Refugees International, un organismo dedicado a la defensa de los derechos de migrantes y refugiados con sede en Washington, dijo que la “represión” contra opositores del oficialismo en Venezuela fue una de las causas de la salida masiva de migrantes de ese país.

Migrantes llegan a Lajas Blancas, Panamá, después de cruzar el Tapón del Darién desde Colombia con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Jueves 26 de septiembre de 2024. (AP Photo/Matias Delacroix) Imagen Matias Delacroix/AP

"La represión a raíz de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela ha llevado a un aumento de la inmigración", dijo Refugees International en un informe publicado el viernes. El informe se basó en docenas de entrevistas con migrantes en estaciones de recepción en Panamá y Costa Rica.

Según el oficialismo venezolano, el presidente Nicolás Maduro obtuvo el triunfo en los comicios, pero la oposición, organismos internacionales y múltiples gobiernos afirman que el opositor Edmundo González fue el claro ganador de las elecciones.

El Centro Carter, el único observador independiente que recabó información sobre el proceso electoral, dijo en un reporte emitido el 3 de octubre que al llevar a cabo una revisión de las “actas originales” concluyó que González ganó las elecciones. González tuvo que huir al exilio en España en medio de amenazantes investigaciones del oficialismo en su contra.

En medio de las tensiones por los resultados disputados, miles de manifestantes afines a la oposición salieron a las calles de forma masiva en Caracas y otras ciudades venezolanas para denunciar un “fraude” electoral.

Las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro emprendieron una dura represión que de acuerdo con organismos civiles dejó al menos 25 muertos y cientos más de detenidos.

El repunte de cruces de migrantes venezolanos tras la represión oficialista

Más de medio millón de migrantes, un número récord, cruzaron el Darien en 2023. Más del 65% de ellos eran venezolanos. El presidente panameño José Raúl Mulino, que asumió el cargo el 1 de julio, prometió frenar la migración cerrando varios puntos de acceso.

También dijo que implementaría un programa de repatriación con la ayuda de Estados Unidos, que hasta ahora han añadido vuelos a Colombia, Ecuador e India. El gobierno de Estados Unidos acordó pagar los vuelos de deportación para aquellos migrantes considerados inadmisibles.

El plan no se ha aplicado a los migrantes venezolanos porque Panamá, al igual que la vecina Costa Rica, suspendió sus relaciones con Caracas después de negarse a reconocer la victoria electoral reclamada por Maduro. Los vuelos entre las dos naciones están paralizados.

Al 7 de octubre, el número de migrantes que habían cruzado el Darien este año era de 277,939 o un 36 % menos que en el mismo período de 2023, según el Ministerio de Seguridad de Panamá. Sin embargo, los mismos datos mostraron un fuerte aumento en septiembre en comparación con agosto.

Los registros muestran que 25,111 migrantes cruzaron el mes pasado, un 51 % más que en agosto. El 80% de ellos eran venezolanos, indican las cifras oficiales. Los números también incluyeron a colombianos, ecuatorianos, chinos y docenas de otras nacionalidades.

"Las medidas (de migración) y la retórica del gobierno panameño podrían haber desalentado temporalmente la migración, pero no a largo plazo", dijo Refugees International.

"Cuando salen de Darien, los migrantes encuentran menos ayuda humanitaria en Panamá", dijo el informe del organismo. "Para aquellos que no son venezolanos, se encuentran con la amenaza de deportación".

Refugees International agregó que esto se debe en parte a la suspensión de Médicos Sin Fronteras (MSF) a principios de marzo por parte de la anterior administración panameña. La organización proporcionó ayuda humanitaria a los migrantes, pero fue suspendida debido a un acuerdo vencido con el Ministerio de Salud del país.

MSF había sugerido que la suspensión fue en represalia por las múltiples acusaciones hechas contra las autoridades panameñas por no abordar tasas sin precedentes de violencia sexual en el Darien durante los primeros meses de 2024, según el informe.

MSF informó a la AP el jueves que ha reanudado sus actividades desde la semana pasada en la estación de recepción de Lajas Blancas después de que las autoridades panameñas aprobaran una intervención médica de tres meses.

MSF dijo que desde enero de 2023 hasta febrero de 2024 proporcionó atención médica a más de 72,700 migrantes.

