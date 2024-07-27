Video ¿Qué es el Tapón del Darién y por qué tantos migrantes sufren su travesía rumbo a Estados Unidos?

Autoridades en Panamá reportaron la recuperación de 10 cuerpos de migrantes que murieron ahogados ante una crecida de un río mientras intentaban cruzar el peligroso tapón del Darién, en la frontera con Colombia.

La Fiscalía panameña dijo este sábado que sus agentes culminaron con el proceso de levantamiento y recuperación de los 10 cuerpos.

"La Personería de la Comarca Guna Yala concluyó las diligencias de levantamiento de 10 presuntos migrantes fallecidos por inmersión en Carreto", señaló en X la Fiscalía.

En el mismo mensaje detalló que ese fue el total de víctimas encontradas luego de tres días de búsqueda, después de que se habían difundido reportes inexactos que hablaban de 16 migrantes muertos.

Las fuerzas de seguridad panameñas sostuvieron que las víctimas habían fallecido hace varios días en una zona del Caribe de Panamá, a donde llegaron procedentes de Colombia, en una ruta más corta a través de la selva del Darién en su ruta migratoria hacia Norteamérica.

La información se basa en los testimonios de habitantes de la comunidad de Carreto, que dijeron que estos migrantes habían sido enterrados cerca del pueblo, mientras que versiones de prensa local señalan que el incidente ocurrió el lunes 15 de julio pasado.

Las autoridades no precisaron las nacionalidades de los migrantes fallecidos.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) consideró que se podrían haber "sepultado estos cuerpos para encubrir sus nexos criminales con el tráfico de migrantes".

Presidente panameño ordena investigación sobre muerte de migrantes

Por su parte, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la Fiscalía realiza las investigaciones, pues haber enterrados esos cuerpos "sin dar parte a las autoridades es un delito y tiene que investigarse".

Agregó que "ese es el riesgo que se corre cuando se salen de la ruta controlada", creada por Panamá para "canalizar" el flujo migratorio.

El hecho ocurrió por la "ruta de Carreto", en el Caribe panameño y que forma parte de la selva del Darién.

Esta ruta es más costosa, teniendo que pagar hasta 550 dólares para tomar un bote desde Capurganá, en Colombia, hasta esa comunidad.

Luego los migrantes tienen que caminar durante dos o cuatro días por la selva para llegar hasta la comunidad indígena de Canaán Membrillo, de acuerdo con una información de 2023 de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF), que estuvo prestando servicios en el Darién hasta que este año no fue renovado su permiso para operar.

Las medidas de Panamá para frenar el flujo migratorio por el tapón del Darién

Desde que el pasado 1 de julio comenzó la nueva administración del presidente Mulino, se han tomado varias medidas para tratar de reducir el flujo de migrantes por esa peligrosa selva del Darién.

Ya han atravesado esa ruta más de 216,000 migrantes en lo que va del año, la mayoría venezolanos, mientras que en todo 2023 fueron más de 520,000, una cifra inédita, según datos oficiales de Panamá.

Entre esas medidas, desde el pasado 3 de julio Panamá ha cercado progresivamente con "barreras perimetrales" -vallas de alambre con púas- unas 2.9 millas en el Darién, donde había al menos cinco pasos no autorizados o trochas, para "canalizar" el flujo de los migrantes a través de un "corredor humanitario".

El Darién es una selva que hace de frontera natural entre Panamá y Colombia, con 266 kilómetros de longitud.

Atravesada por los migrantes en su camino hacia Norteamérica, allí se enfrentan a menudo a peligros como la crecida repentina de ríos o los ataques de animales salvajes.

También enfrentan los riesgos impuestos por grupos armados, que cobran a los migrantes por el paso o les roban, siendo en ocasiones además víctimas de abusos sexuales.

