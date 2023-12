“Somos escogidas como tomates”: la odisea de encontrar trabajo para las inmigrantes que llegan a Nueva York

La competencia es dura en este punto de encuentro de Brooklyn. Según cuentan, aunque a lo largo del día se pueden concentrar unas 60 mujeres, son pocas las que vuelven con dinero en efectivo a su alojamiento tras la larga espera. A diferencia de otros puntos de búsqueda de trabajo, en esta parada solo hay mujeres. No hay ningún hombre.

Mercedes considera, además, que las más delgadas y las más jóvenes también tienen más posibilidades. Por ese motivo, se pasa gran parte del día únicamente con una sudadera y esconde el abrigo en la mochila, a pesar del frío ya casi invernal. “Si te ven gorda con el plumas, no te llevan”, sentencia.

A mediados de noviembre, el edil anunció recortes en algunos servicios para gestionar el presupuesto y hacer frente a la asistencia de los migrantes. Se prevé que esta medida afecte a la contratación de policías o al horario de apertura de las bibliotecas, tal y como recoge The New York Times.

El perfil de las mujeres que se acercan a este punto coincide con las estadísticas nacionales publicadas en los últimos años por organismos como el Center for Migration Studies (CMS) y Gender Equity Policy Institute (GEPI). Según los investigadores de este último think tank, "el trabajo más común para una mujer indocumentada es como empleada doméstica o limpiadora de casas".

Este análisis concluye que, en Nueva York, el 20% de las inmigrantes indocumentadas se dedica al trabajo doméstico; el 15.3%, a asistencia de "salud en el hogar"; el 9% son conserjes y limpiadoras de edificios y el 8%, cajeras. En este informe no se incluye el impacto de la crisis migratoria en el estado porque está elaborado con cifras de 2021, pero es uno de los más recientes en los que se ha abordado la empleabilidad de este colectivo. Fue publicado en junio de 2023.

Mientras no tienen acceso a un trabajo más estable, Victoria y Mercedes acuden a este punto de encuentro, que se conoce popularmente como "la parada". Vienen a este enclave aunque haga frío o llueva. En él hay un sentimiento de comunidad, en el que unas miran por otras para intentar que no les estafen o cuidan de su integridad cuando varias son contratadas para hacer una limpieza conjunta.

En la zona residencial de Brooklyn en la que se encuentra esta parada, rodeada de edificios con pared de ladrillo y frecuentada por judíos ultraortodoxos, no hay un lugar en el que se puedan resguardar si el tiempo se complica. “Cuando llueve traemos sombrillas y plásticos”, explica Victoria.

Los puestos más masculinizados suelen estar vinculados a "proyectos más largos", una peculiaridad que permite a sus trabajadores tener más estabilidad, añade Oliveira. Sin embargo, las mujeres están más expuestas a perder rápidamente su fuente de ingresos. La entrevistada pone un ejemplo, que también relatan mujeres de "la parada". "Si están trabajando en casa de alguien y la persona al día siguiente le dice que no vuelva", de repente se quedan sin un dinero con el que ya contaban.

Por su parte, Ariel Ruiz Soto, analista político senior del Migration Policy Institute, reseña en declaraciones a Univision Noticias que las mujeres inmigrantes indocumentadas suelen encontrar “ocupaciones más vulnerables” y donde se “generan más violaciones de derechos laborales”. En particular, la población femenina hispana que no tiene autorización para trabajar ayuda "a cubrir puestos de trabajo en los que hay escasez de mano de obra”, tal y como apuntaron los investigadores Evin Millet y Jacquelyn Pavilon en un informe publicado por el CMS, donde se realiza un perfil demográfico de los inmigrantes hispanos indocumentados.

Este grupo poblacional hace frente de manera frecuente a situaciones de desamparo y falta de protección, Victoria cuenta que tras ser escogida junto a otras compañeras para realizar una limpieza en un lugar de construcción —y cuando ya no estaba en la calle, sino en una oficina— un hombre le propuso pagarle por mantener una relación. No ha sido un hecho anecdótico. En otra ocasión, en medio de la vía pública otro señor le propuso darle 100 dólares la hora a cambio de “un masaje”. Tras estos episodios, Victoria se asustó y estuvo varias semanas sin volver a "la parada".