AMLO presenta un nuevo plan migratorio de México a cinco meses de entregar el poder

Video ¿Por qué hay más inmigrantes en el mundo? Directora de Organización Internacional para las Migraciones explica

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó recientemente una nueva estrategia migratoria para hacer frente a una crisis que también golpea a Estados Unidos desde hace más de una década. Denominada 'modelo mexicano de movilidad humana' para abordar la inmigración en América del Norte, el plan priorizará a los mexicanos que ya se encuentran en Estados Unidos, pero también ayudará a los migrantes que están de paso por México tras emigrar de sus países en busca del sueño americano.

La iniciativa surge a solo cinco meses de terminar su mandato y en medio de amenazas del candidato republicano estadounidense a la presidencia, Donald Trump, quien nuevamente como en su campaña de 2016 prometió redadas y deportaciones masivas de extranjeros indocumentados. En Estados Unidos viven cerca 10.5 millones de inmigrates indocumentados y, de ellos, cinco millones son de origen mexicano, según estimaciones de México.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el nuevo modelo contará con oportunidades laborales, fichas únicas de registro a migrantes y tres nuevos centros integradores. También incluye la reinserción como la regularización de mexicanos en el exterior.

Así lo anunció la titular de la SRE, Alicia Bárcena, quien definió la nueva estrategia como “única” por la condición de México de ser un país de origen, tránsito y destino para migrantes, y de retorno de mexicanos en el extranjero.

Sin embargo, cabe señalar que los principios señalados en el nuevo modelo son los mismos mencionados en el plan migratorio de López Obrador al comienzo de su mandato en 2018, que además incluye el respeto y el trato humano a los inmigrantes que cruzan el país y se dirigen a la frontera sur estadounidense.

Te contamos a detalle en qué consiste el modelo y cómo podría beneficiar a los migrantes mexicanos que ya están en Estados Unidos.

1. ¿Quiénes serán los beneficiados del 'modelo mexicano de movilidad humana'?

El nuevo modelo, aprobado por la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) se enfocará en dos grupos:

Principalmente, en los mexicanos que viven en el exterior, en especial en Estados Unidos, donde estima que viven 37 millones de los 40 millones de mexicanos en el extranjero, incluidos 5 millones de inmigrantes indocumentados, de acuerdo con cifras de la SRE. La mayoría de los sin papeles llevan décadas con familias establñecidas en el país del norte esperando una oportunidad para legalizar sus permanencias.

En segundo lugar, ayudará a los extranjeros o migrantes en México. Según la cancillería mexicana, en 2023 las solicitudes de refugio y protección internacional en México alcanzaron su máximo histórico. La dependencia señala que de 2017 a 2024 se han integrado al mercado laboral formal unas 40,000 personas refugiadas.

PUBLICIDAD

Por ahora se desconocen detalles sobre cómo hará el gobierno mexicano para agilizar los registros de extranjeros y otorgarles visas humanitarias y permisos de trabajo, procesos que, de acuerdo a denuncias de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, demoran meses y sumen a los extranjeros en la desesperanza y pobreza extremas al no poder trabajar legalmete en el país y tampoco contar con libertad de desplazamiento.



2. ¿Cómo ayudará el 'modelo mexicano de movilidad humana' a los mexicanos en el extranjero?

Bárcena enunció cuatro ejes primordiales para la implementación del nuevo modelo migratorio. El primero de ellos será la regularización y empoderamiento de las comunidades en el extranjero. Con este objetivo, el plan indica que México "busca que Estados Unidos regularice el estatus legal de los mexicanos que lleven años en el país", una meta que tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 ha sido imposible.

A principios de septiembre de ese año los presidentes Vicente Fox, de México, y George W. Bush, de Estados Unidos, estuvieron a punto de firmar una reforma migratoria que hubiese regularizado la permanencia de entre 2 y 3 millones de trabajadores indocumentados principalmente mexicanos, pero el proyecto se detuvo abruptamente debido a los ataques que dejaron más de 3,000 muertos y que fueron atribuidos al disidente saudita Osama bin Laden, creador de la red Al Qaeda.

“Ese es el eje fundamental", precisa el plan. "El presidente lo ha dicho en varias mañaneras, ha dicho: ‘nosotros le estamos pidiendo a Washington que se regularicen aquellos mexicanos que están indocumentados (...) que llevan más de cinco años en el país y que están contribuyendo de manera muy importante a la economía de Estados Unidos". "Eso para nosotros es una gran prioridad”, dijo Bárcenas durante la presentación de la estrategia.

PUBLICIDAD

El optimismo de México, sin embargo, choca con la realidad. Por ahora, las conversaciones sobre regularización de indocumentados están detenidas en ambas Cámaras del Congreso estadounidense. El último debate se llevó a cabo en marzo de 2021 cuando la Cámara de Representantes aprobó dos leyes de reforma migratoria con un camino a la regularización para entre 5 y 7 millones de indocumentados. Ese plan se detuvo en el Senado por el rechazo republicano y de algunos demócratas conservadores. Desde entonces, los debates permanecen estancados.

Mientras tanto y a pesar de la inacción legislativa, México no pierde las esperanzas. El nuevo modelo migratorio busca aumentar medidas de protección e inclusión para dos poblaciones: los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), a pesar de que el programa fue declarado dos veces ilegal por una corte federal de Texas tras una demanda entablada por nueve estados gobernados por republicanos y encabezados por Texas y caduca en septiembre de 2025

“Ellos ya no son migrantes, ellos son niños que crecieron en Estados Unidos y que ya no tienen ninguna raíz en México o ningún lugar y, por lo tanto, la idea es también apoyarlos a ellos”, dijo Bárcena. El programa está en manos de la Corte Suprema de Justicia. También en lo que resta del período de sesiones 2024 el Congreso tiene autoridad para debatir el futuro de los dreamers otorgándoles un estatus permanente, pero no hay indicios de que el tema será incluido en la agenda de ambas Cámaras.

El plan del gobierno de AMLO también busca ayudar a los mexicanos en condición irregular en el extranjero, principalmente Estados Unidos, brindándoles asesoría legal a través de los consulados mexicanos que se encuentran en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El gobierno mexicano buscará, asimismo, incentivar la movilidad laboral entre México y Estados Unidos. En 2023 los mexicanos lograron obtener 284,000 visas tipo H2A que se utilizan en el sector agrícola. "¿Es posible aumentar esto? "Por supuesto que es posible, y debemos intentarlo”, dijo Bárcena.

“Estas vías regulares de movilidad tienen una gran ventaja, que son vías de migración circular, o sea, no es gente que se tiene que quedar a vivir en Estados Unidos. Pueden ir trabajar y volver (...) ese es su sueño, no necesariamente cambiarse del país donde viven”, agregó.

El gobierno mexicano también busca facilitar el envío de remesas de Estados Unidos a México en condiciones favorables a través de la financiera FINABIEN.

3. ¿En qué beneficiará el modelo migratorio a los migrantes que cruzan México?

El plan menciona el establecimiento de vías seguras, ordenadas y regulares de movilidad laboral que permitan la inclusión de más migrantes en la economía formal mexicana y acciones coordinadas para la gestión humanitaria de flujos migratorios, los mismos principios ya enumerados en 2018, pero no aporta detalles de cómo se hará.

Las dependencias del gobierno mexicano, según explica el plan, otorgarán facilidades administrativas a migrantes para que obtengan documentos temporales para trabajar de forma regular en el país, hasta acceder a beneficios laborales como créditos de acceso a la vivienda y al sistema de salud pública.

Además, Bárcena adelantó que impulsarán la mejora de albergues a cargo del gobierno mexicano y el desarrollo de tres nuevos Centros Integradores de Migrantes: dos en el sur del país y uno más en el norte.

PUBLICIDAD

También crearán 'fichas únicas de registro' destinadas a migrantes para que “cuando entren a México" el gobierno sepa "quién es, de qué sexo es, qué edad tiene, qué capacidades tiene, por qué salió, de dónde salió”, dijo la canciller mexicana. Cabe señalar que los registros de extranjeros así como la recepcion y procesamiento de solicitudes de asilo presentadas por extranjeros en el sur de México han sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno de AMLO durante todo su mandato.

México buscará la cooperación de EEUU para atender el flujo migratorio

La secretaria opinó que se requiere de una visión regional y una asociación aún más estrecha entre México y Washington para atender los fenómenos de la migración que empujan ahora un promedio diario de 7,271 migrantes a la frontera sur de México y a más de 5,607 al límite con Estados Unidos. Este planteamiento es similar al acordado en junio de 2021 al término de la Cumbre de Los Ángeles, California, al cual López Obrador no asistió en protesta por la marginación de las representaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Ya no es México contra Estados Unidos, no. Es que México y Estados Unidos se han convertido en un potente imán porque nos ha ido bien, porque somos una región económicamente muy dinámica que está generando empleo y oportunidades y lógicamente la gente viene hacia esa dirección”, concluyó la canciller, en referencia a los éxitos alcanzados en los últimos años por el T-MEC, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá reformado en 2020 por los tres países.

PUBLICIDAD

Remarcó que deben atenderse las causas estructurales de la migración mediante cooperación internacional, en especial con Estados Unidos, para programas económicos y sociales en comunicades de origen y retorno que mejoren las condiciones en los países generadores de inmigración irregular hacia el norte.

Bárcena recordó que México ya destina hasta 2,252 millones de pesos (casi 134 millones de dólares) a naciones expulsoras como Belice, Cuba, Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras y Haití, mientras negocia el apoyo de 20,000 millones de dólares con Estados Unidos para países de Latinoamérica y el Caribe.

“Obviamente que el presidente ha insistido en solicitarle a Estados Unidos que también inviertan, porque resulta que Estados Unidos aprueba $95,000 millones de dólares para Ucrania, para Rusia, para Israel, para Taiwán... ¿y nuestro hemisferio cuándo?", cuestionó Bárcena.

Mira también: