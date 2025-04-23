Los ciudadanos de EEUU y usuarios de la app CBP One que recibieron (¿erróneamente?) órdenes de abandonar el país

Video ¿Qué pasa con los inmigrantes que entraron a EEUU con CBP One si les solicitan salir del país?

Hubert Montoya se echó a reír cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos le envió un correo electrónico diciéndole que debía abandonar el país de inmediato o, de lo contrario, arriesgarse a las consecuencias de ser deportado. Porque él es ciudadano estadounidense.

"Simplemente, pensé que era absurdo", dijo este abogado de inmigración de Austin, Texas, a la agencia AP.

PUBLICIDAD

Todo fue un aparente fallo en el intento del gobierno de Donald Trump para desmantelar otra política de la era de Joe Biden que permitía a las personas vivir y trabajar temporalmente en EEUU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) está revocando los permisos temporales de dos años de quienes utilizaron la ya desaparecida aplicación CBP One para obtener cita previa para cruzar la frontera con México, y que desde enero de 2023 permitió la entrada al país de más de 900,000 personas.

La revocación de los permisos de CBP One no ha tenido la repercusión de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de personas cuyos países de origen se consideraban inseguros para regresar, ni de los "paroles" humanitarios para otros procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Esas medidas llegaron acompañadas de avisos oficiales en el Registro Federal y de comunicados de prensa. Varios jueces impidieron su entrada en vigor después de que grupos de defensa presentaron demandas contra ellas.

Sin embargo, los avisos de cancelación de CBP One comenzaron a llegar a las bandejas de entrada de las personas afectadas a finales de marzo sin previo aviso. A algunos decían que se fueran de inmediato de EEUU y a otros les daban siete días. Pero entre los destinatarios había también ciudadanos estadounidenses.

CBP reconoce que personas pudieron recibir erróneamente avisos para salir de EEUU

Timothy J. Brenner, un abogado nacido en Connecticut y residente en Houston, fue informado el 11 de abril que debía abandonar su país. “Me preocupó que el gobierno tenga una lista de abogados de inmigración o una base de datos que están tratando de usar para acosar”, declaró.

PUBLICIDAD

CBP confirmó en un comunicado que emitió avisos de finalización del estatus legal temporal bajo CBP One. No reportó cuántos, solo que no se mandaron a todos los beneficiarios, que sumaban 936,000 a finales de diciembre.

Según CBP, los avisos podrían haber sido enviados a destinatarios no intencionados, incluyendo abogados, si los beneficiarios proporcionaron información de contacto de ciudadanos estadounidenses. La agencia está tratando esas situaciones caso por caso.

Grupos de chat entre personas afectadas reflejan el miedo y la confusión que, según los críticos, son el efecto que buscan las autoridades.

Brenner dijo que tres de sus clientes que recibieron las notificaciones optaron por regresar a El Salvador después de ser informados de que debían irse de EEUU.

“El hecho de que no sepamos cuántas personas recibieron este aviso es parte del problema. Estamos recibiendo reportes de abogados y personas que no saben qué hacer con el aviso”, dijo a AP Hillary Li, abogada de Justice Action Center.

La confusión tras la suspensión de la app CBP One por parte de Trump

Trump suspendió CBP One para tramitar nuevas llegadas al país tan pronto como asumió su cargo de presidente, pero quienes ya estaban en EEUU creían que podrían quedarse al menos hasta que expiraran sus permisos de dos años.

Los avisos de cancelación recibidos por algunos inmigrantes estas semanas terminaron con esa sensación de estabilidad temporal. “Es hora de que abandone EEUU”, comenzaban los textos de las notificaciones.

PUBLICIDAD

“Es realmente confuso”, dijo Robyn Barnard, directora sénior de defensa de los refugiados en Human Rights First. “Imaginen cómo se sienten las personas que ingresaron a través de ese proceso cuando se enteran por sus diferentes chats grupales, rumores o capturas de pantalla, que algunos amigos han recibido el aviso y otros no”.

Los abogados sostienen que algunos beneficiarios de CBP One pueden aún estar dentro del período de un año para presentar una solicitud de asilo o buscar otro tipo de asistencia.

Se han enviado avisos a inmigrantes cuyas órdenes de deportación están en suspenso debido a otras formas de protección temporal.

Una jueza federal en Massachusetts detuvo temporalmente la deportación de más de 500,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron desde finales de 2022 después de solicitarlo online, contar con un patrocinador financiero y volar a un aeropuerto de EEUU por su cuenta.

María, una nicaragüense de 48 años que celebró la elección de Trump y llegó al país por esa vía, dijo que el aviso pidiéndole que se marchara cayó como "una bomba" y la "paralizó".

La mujer, quien pidió ser identificada solo por su segundo nombre por temor a ser detenida y deportada, contó en una entrevista telefónica desde Florida que continuaría limpiando casas para mantenerse y solicitaría asilo.

Mira también: