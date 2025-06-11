El caso de Mártir García Lara, el niño de 10 años arrestado junto a su padre en una audiencia de migración y deportado a Honduras
Mártir García Banegas, de 50 años, y su hijo Mártir García Lara, de 10 años, fueron arrestados tras una audiencia de migración el 29 de mayo en California. Tras una semana detenidos en Houston fueron deportados a Honduras. El hijo mayor de García Banegas aún permanece en EEUU.
Mártir García Lara, un niño de 10 años que estudiaba en una escuela primera en la población californiana de Torrance fue deportado a Honduras junto a su padre luego de asistir a una audiencia de migración.
El padre, Mártir García-Banegas, de 50 años, contó a Univision, desde Tegucigalpa, que antes de su audiencia migratoria del 29 de mayo "presintió" que sería deportado, por lo que decidió acudir a la cita con su hijo menor.
"Yo no puedo dejar a mi hijo entonces me lo voy a llevar, lo levanté bien de mañanita", relató, para acudir a la audiencia migratoria.
García-Banegas había ingresado a EEUU como indocumentado con su hijo menor hace cuatro años, y pocos meses después ayudó a su hijo mayor Kevin, a llegar también al país.
Y desde 2022 tenían una orden de deportación vigente.
El niño que estudiaba cuarto grado de la Escuela Primaria Torrance dice que "estaba asustado de venir para acá", en alusión a Honduras.
Según su padre, fueron trasladados desde California hasta Houston, Texas, donde estuvieron 8 días detenidos hasta que fueron deportados.
"Se están portando cruel con la gente. Son cosas inhumanas", dijo el padre de los dos menores.
Según el departamento de Seguridad Nacional, García-Banegas "ingresó ilegalmente a EEUU el 10 de julio de 2021 con su hijo, y un juez de inmigración ordenó sus deportaciones el 1 de septiembre de 2022. Agotaron el debido proceso y no tiene más recursos legales por emplear".
