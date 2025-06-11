El caso de Mártir García Lara, el niño de 10 años arrestado junto a su padre en una audiencia de migración y deportado a Honduras

Video Habla padre hispano detenido por ICE y deportado junto a su hijo a Honduras: "Son cosas inhumanas"

Mártir García Lara, un niño de 10 años que estudiaba en una escuela primera en la población californiana de Torrance fue deportado a Honduras junto a su padre luego de asistir a una audiencia de migración.

El padre, Mártir García-Banegas, de 50 años, contó a Univision, desde Tegucigalpa, que antes de su audiencia migratoria del 29 de mayo "presintió" que sería deportado, por lo que decidió acudir a la cita con su hijo menor.

"Yo no puedo dejar a mi hijo entonces me lo voy a llevar, lo levanté bien de mañanita", relató, para acudir a la audiencia migratoria.

García-Banegas había ingresado a EEUU como indocumentado con su hijo menor hace cuatro años, y pocos meses después ayudó a su hijo mayor Kevin, a llegar también al país.

Y desde 2022 tenían una orden de deportación vigente.

El niño que estudiaba cuarto grado de la Escuela Primaria Torrance dice que "estaba asustado de venir para acá", en alusión a Honduras.

Según su padre, fueron trasladados desde California hasta Houston, Texas, donde estuvieron 8 días detenidos hasta que fueron deportados.

"Se están portando cruel con la gente. Son cosas inhumanas", dijo el padre de los dos menores.

Según el departamento de Seguridad Nacional, García-Banegas "ingresó ilegalmente a EEUU el 10 de julio de 2021 con su hijo, y un juez de inmigración ordenó sus deportaciones el 1 de septiembre de 2022. Agotaron el debido proceso y no tiene más recursos legales por emplear".

