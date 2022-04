‘Día sin inmigrantes’ este 1 de mayo en más de 30 ciudades de 17 estados de EEUU

Cada 1 de mayo durante las últimas dos décadas, la comunidad hispana de Estados Unidos celebra el 1 de mayo el 'Día Sin Inmigrantes'. Y este año no será la excepción, pero en Wisconsin habrá una diferencia... serán dos días en vez de uno, con 48 horas de paro.

Los trabajadores que participan en la huelga exigen que el presidente Joe Biden use sus poderes ejecutivos para proteger a todos los inmigrantes sin papeles de estadía legal, unos 11 millones, se lee en un comunicado publicado por la organización ‘Voces de la Frontera’.

También piden al senador Ron Johnson (republicano por Wisconsin) “que deje de bloquear la reforma migratoria”, y a los republicanos de ese estado “que dejen de oponerse a las licencias de conducir y la matrícula estatal para los inmigrantes” que no tienen un estatus legal de permanencia.

Según ‘Voces de la Frontera’, la huelga del 1 de mayo, Día Nacional de Acción para el movimiento por los derechos de los inmigrantes, se llevará a cabo en 39 ciudades de 17 estados “como parte del Movimiento de Reforma de la Inmigración Justa (FIRM) y We Are Home”.

A nivel nacional, los grupos de derechos de los inmigrantes están aumentando la presión sobre la administración de Biden para que “cumpla sus promesas de revertir las políticas antiinmigrantes de administraciones anteriores” y aprobar protecciones para los inmigrantes “que se han retrasado mucho a través de una acción ejecutiva”.

Lista de exigencias

La lista de reclamos incluye, además de pedirle al presidente que cumpla con su promesa de reforma migratoria integral, la abolición del Programa 287(g) que permite al gobierno hacer acuerdos con policías locales para arrestar y deportar indocumentados, así como una reducción de los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las peticiones añaden la expansión del programa Estatus de protección Temporal (TPS) para incluir a más inmigrantes indocumentados que permanecen en Estados Unidos tras huir de sus países en busca de nuevas oportunidades.

Cargando Video... "No perderemos el control": Mayorkas responde a críticas de republicanos y defiende plan fronterizo sin el Título 42



“También las licencias de conducir estatales y la equidad en la matrícula estatal, y nos solidarizamos con los refugiados ucranianos y todas las personas que buscan asilo pidiendo la derogación del programa racista anti-refugiados conocido como Título 42 de Donald Trump”, agrega la organización.

El Título 42 fue activado en marzo de 2020 como parte de las medidas para detener el avance de la pandemia del coronavirus. En dos años ha permitido la deportación acelerada de unos 2 millones de indocumentados que llegaron en busca de asilo en la frontera con México.

El gobierno anunció el término de la cuestionada política el 23 de mayo. Pero una corte de Louisiana frenó temporalmente la suspensión de la medida. Poco después la Casa Blanca aseguró que acatará una decisión final, pero mientras tanto sigue adelante con el desmantelamiento del protocolo de seguridad sanitaria.

Negocios cerrados

Los organizadores de la huelga en Wisconsin también señalaron que el 1 y 2 de mayo unas 125 pequeñas empresas “predominantemente inmigrantes y latinas” en todo el estado estarán cerradas en solidaridad con el movimiento.

“A la fecha 35 organizaciones sindicales, religiosas, LGBTQ, de derechos de la mujer y otros grupos de justicia social se han sumado en solidaridad con el Día Sin Inmigrantes”.

El lunes 2 de mayo la agenda señala que se llevará a cabo “un día de cabildeo” y una conferencia de prensa en el Capitolio Estatal en Madison “para abogar específicamente por la restauración de las licencias de conducir y equidad de matrícula para inmigrantes en Wisconsin”.

Los eventos programados incluyen una marcha el domingo y una conferencia de prensa frente a la Asamblea Estatal.

El segundo día de huelga fue agregado porque el 1 de mayo es domingo. “Mucha gente descansa ese día, por eso votamos para extenderlo al lunes y que se note nuestro movimiento”, dijo a Univision Noticias Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera.

La activista dijo que el Día Sin Inmigrantes que se llevó a cabo el 14 de febrero en varios estados, “se trató de un movimiento inspirador” y que esta vez “el 1 de mayo, día oficial del movimiento, vamos a recordarle a la gente que no debemos tirar la toalla”.

“Con las elecciones por delante se escucha la fuerte retórica cruel antinmigrante y racista de la política sucia que ataca al inmigrante. No queremos eso. Somos nosotros quienes hemos trabajado durante la pandemia en la primera línea de acción. Estamos reclamando nuestro espacio e insistiendo en la reforma migratoria”, agregó.

Otras ciudades

En Washington DC, Los Ángeles, Seattle ciudades en Texas y otros estados a nivel nacional también se llevarán a cabo manifestaciones, reuniones y jornadas de información sobre la reforma migratoria, una deuda pendiente del presidente Joe Biden.

“Incluso algunas organizaciones tendrán actividades el sábado y no el domingo”, dice Juan José Gutiérrez, director de la Coalición de Derechos Plenos para Inmigrantes en Los Ángeles, California.

“Los grupos con los que trabajamos tendrán diversas actividades. Quizás no un día sin inmigrantes como en años anteriores, pero si vamos a celebrar el Día del Niño como se hace en México, para recordarle al gobierno y al Congreso que en Estados Unidos hay 6 millones de niños ciudadanos con padres indocumentados que necesitan tener un estatus migratorio permanente”, indicó.

A la pregunta si los eventos del 14 de febrero opacan el Día Sin Inmigrantes del 1 de mayo, Gutiérrez dijo que “en aquella ocasión se habló de organizarnos para este día, pero después del 14 febrero ya no hubo comunicación alguna” con quienes organizaron los eventos en el Día de San Valentín.

Las marchas del 1 de mayo surgieron en respuesta a la inacción del Congreso con la reforma migratoria, situación que se ha mantenido desde el 2005, cuando un intento de aprobaciopn en ambas cámaras se desplomó luego cuando los republicanos cancelaron el llamado al Comité de Conferencia para armonizar dos planes, uno con deportaciones masivas y otro que incluía un camino a la ciudadanía para la mayoría de los indocumentados. Diecisiete años más tarde el debate sigue en veremos por faltra de apoyo republicano en el Senado.

Te puede interesar:

Cargando Video... Envío de inmigrantes a Washington DC, ¿estrategia fallida del gobernador de Texas? El debate en Línea de Fuego

La marcha del 14 de febrero

El 14 de febrero fue un día atípico en la comunidad inmigrante. En al menos 24 ciudades se llevaron a cabo marchas por la reforma migratoria, pero no hubo grandes manifestaciones como las registradas a mediados de la década del 2000 cuando cientos de miles salieron a las calles para presionar al Congreso y la Casa Banca.

En Washington DC se congregaron frente a la Casa Blanca unos 1,000 inmigrantes, la mayoría jóvenes, quienes alzaron sus voces para pedirle al presidente que aumente la presión al Congreso para que apruebe una reforma migratoria. Tres meses después nada ha cambiado.

La convocatoria para la celebración del Día Sin Inmigrantes del 14 de febrero no fue fecha por las organizaciones tradicionales, como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), UnidosUS (ex La Raza), Casa de Maryland o la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes. La hizo un Tiktoker de 23 años tres semanas antes.

“Vi que el tema de la reforma migratoria se estaba muriendo y pensé que necesitábamos revivirlo. Y se me ocurrió que el 14 de febrero, uno de los días de mayor venta de regalos y consumo, los inmigrantes se quedaran en sus casas para que Estados Unidos notara sus ausencias”, dijo en esa ocasión Carlos Eduardo Espina, quien organizó la jornada a través de su cuenta en la red social Tik Tok.

En vísperas de este 1 de mayo preguntamos a Espina si estaba involucrado en los eventos del 1 de mayo. “No”, dijo. “Esto es liderado por organizaciones a nivel nacional. Yo más que nada iré a Washington DC para apoya, pero no tengo rol en la organización”.

A la pregunta por qué no está más involucrado, dijo: “Siento que todos están divididos. Después del 14 de febrero muchos lo comentaron, pero también se creó una tensión rara. No me meteré mucho ahí, pero iré a ver si se ponen de acuerdo, a ver los resultados”, precisó.