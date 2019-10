De Nueva York a Washington DC a pie: Dreamers recorrerán 213 millas antes de su batalla decisiva en la Corte Suprema

"Me gustaría que (los jueces del máximo tribunal) vean nuestro lado humano, que no piensen en nosotros como un número, que sepan que cada persona tienen una historia que contar, que somos americanos en todo el sentido de la palabra y lo único que nos hace diferente es que no tenemos papeles", dijo Eliana, quien junto a otros 15 dreamers –como se le conoce a los jóvenes amparados por DACA– partirá desde Battery Park, en Nueva York, en un trayecto que esperan les tome 18 días. Unas 200 personas se les unirán en distintos puntos del recorrido.