La administración Biden fracasó en examinar los hogares de acogida de niños inmigrantes

El gobierno del presidente Joe Biden fracasó en su obligación de examinar y monitorear adecuadamente a los adultos que acogieron a niños migrantes no acompañados que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México en 2021, según un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Según el análisis de la OIG, el Departamento de Salud no pudo demostrar que realizó controles de seguridad básicos, como verificaciones de dirección o antecedentes penales en algunos adultos que acogieron a niños, algo que es una obligación legal de esa oficina.

En aproximadamente un tercio de los casos revisados por el organismo de control federal, el gobierno no tenía documentación legible para los adultos registrados.

"Descubrimos que los expedientes de los casos de los niños y los registros de los patrocinadores no siempre estaban actualizados con documentación e información importantes", dijo Haley Lubeck, analista de la Oficina del Inspector General del HHS, que realizó la revisión.

El HHS respondió al informe alegando que había mejorado el proceso y que el informe sólo muestra una ventana limitada de cómo la agencia manejó los casos “durante una afluencia sin precedentes”. Y apuntó que también ha agregado nueva capacitación para sus empleados que atienden a niños migrantes.

"La abrumadora mayoría de los hallazgos y recomendaciones abordan cuestiones de gestión de registros y documentación que ya ha mejorado mediante capacitación, monitoreo, tecnología y evaluación", dijo el portavoz del HHS, Jeff Nesbit.

La presión sobre Biden respecto a la crisis migratoria

El informe se publica en un momento en que el presidente Biden enfrenta una intensa presión en torno a sus políticas de inmigración. Desde que asumió el cargo, la administración ha lidiado con millones de migrantes que llegan a la frontera y ha enfrentado un escrutinio sobre cómo maneja a los niños que llegan a Estados Unidos sin sus padres.

El HHS, en particular, ha sido criticado por liberar demasiado rápido a esos niños de los refugios gubernamentales, entregándolos a adultos que han permitido que grandes empresas los exploten para realizar trabajos baratos, peligrosos e ilegales.

El organismo de control federal analizó los expedientes de casos de más de 300 niños migrantes de principios de 2021, meses después de que miles de niños hubieran caminado hasta la frontera de Estados Unidos en busca de asilo. En marzo y abril de ese año, el HHS colocó a más de 16,000 niños con adultos.

Se supone que el HHS debe obtener identificaciones de los adultos (llamados patrocinadores) que acogen a niños migrantes.

Pero el organismo de control federal descubrió que se presentaron identificaciones ilegibles al HHS en más de un tercio de los casos analizados durante ese tiempo. A algunas identificaciones les faltaban hologramas o tenían imágenes borrosas, lo que generaba dudas sobre si eran documentos falsificados.

La agencia tampoco proporcionó pruebas de que había realizado controles de seguridad básicos, como verificaciones de antecedentes o de direcciones, en el 16% de los casos, encontró el organismo de control.

Y, por cada cinco casos, el HHS no hizo un seguimiento para controlar a los niños que había colocado, a menudo durante meses.

Se supone que el HHS debe realizar una llamada de seguimiento con cada niño y su patrocinador entre 30 y 37 días después de la colocación. Pero en los casos en los que la agencia no hizo un seguimiento de los niños, un asistente social tardó en promedio unos 122 días en comunicarse, encontró el análisis de la OIG.

Las investigaciones de la OIG han encontrado anteriormente que la administración se apresuró a responder al aumento de migrantes en 2021, sin capacitar adecuadamente al personal que se ocupa de los casos de niños.

Los defensores pidieron tanto a la Casa Blanca como al Congreso que hicieran más para proteger a los niños en el futuro.

"La protección de los niños debe seguir siendo primordial", dijo Jennie Murray, presidenta y directora ejecutiva del Foro Nacional de Inmigración en un comunicado. "El HHS y la administración Biden en general deben tomar en serio estos hallazgos y hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que los niños estén seguros".

Murray dijo que el Congreso, además de brindar supervisión, debería proporcionar recursos para garantizar que las agencias puedan evaluar adecuadamente a los patrocinadores y proteger a los niños bajo su cuidado.

