Cómo la intervención de Trump pone en peligro el acuerdo sobre política migratoria de Biden y los republicanos

El destino del 'parole' humanitario parecía el último obstáculo del acuerdo para endurecer la política migratoria entre Biden y los republicanos, hasta que se metió en el asunto Donald Trump, en plena campaña de las primarias republicanas.

De hecho, la entrada en escena de Trump y la oposición de la extrema derecha han venido a instalar una complicada dinámica en la negociación entre la Casa Blanca y los republicanos del Congreso sobre política migratoria y gestión de la frontera.

Algunos senadores esperaban tener ultimado ya esta semana un acuerdo que se tambalea por la presión que recibe el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por parte de Trump para exigir más concesiones de los demócratas y la Casa Blanca.

“No creo que debamos llegar a un acuerdo fronterizo, en absoluto, a menos que obtengamos TODO lo necesario para detener la INVASIÓN de millones y millones de personas”, publicó Trump en las redes sociales.



Esto, eso sí, no es nuevo. Es de hecho la habitual dinámica que siempre ha frustrado los intentos de aprobar una reforma integral con la que tratar de abordar la crisis migratoria.

Incluso en 2013, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes intentaron culpar de la inmigración ilegal a un presidente demócrata y en 2018, cuando desde la Casa Blanca Trump ayudó a hundir otro esfuerzo bipartidista.

El camino para una legislación sobre migración se ve esta vez incluso más complicado por el hecho de tratarse de un año electoral en el que Trump una vez más ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal un foco central de su campaña.

Un acuerdo vital sobre la crisis migratoria pero también sobre Ucrania

A pesar de que Biden ha declarado estar dispuesto a hacer importantes concesiones a favor de los republicanos, los conservadores parecen insaciables, poniendo en riesgo no solo el acuerdo para aprobar legislación sobre inmigración y gestión de la frontera, sino el futuro de Ucrania en la guerra contra Rusia.

Biden presiona a los legisladores para que lleguen a un pacto. Durante una reunión en la Casa Blanca la semana pasada con líderes del Congreso para subrayarles cuán desesperadamente Ucrania necesita financiación, el presidente dijo que estaba listo para un “gran acuerdo en la frontera”.

El presidente tiene motivos para querer un acuerdo. El número histórico de migrantes que han llegado a la frontera de Estados Unidos con México durante el mandato de Biden se considera una de las mayores vulnerabilidades políticas en su campaña de reelección.

Durante las asambleas electorales republicanas de Iowa la semana pasada, que ganó Trump, la inmigración fue un tema principal. Una encuesta de AP VoteCast encontró que alrededor de 9 de cada 10 asistentes al caucus respaldaron la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, y alrededor de 7 de cada 10 expresaron un fuerte apoyo a la idea.



A medida que los solicitantes de asilo han recorrido todo el país, a menudo en autobuses llenos hacia ciudades de tendencia demócrata como parte del programa del gobernador de Texas, Greg Abbott, han puesto a prueba los recursos y la tolerancia política de áreas que serán vitales para las posibilidades de reelección de Biden.

“Se ha llegado al punto en el que, en cierto modo, todo el mundo está contra la pared”, dijo el senador Michael Bennet, demócrata de Colorado. “No me refiero a cuestiones políticas, quiero decir, sustancialmente, estos son desafíos que el país no puede ignorar”, agregó.

Bennet estuvo acompañado en el Capitolio el jueves por el alcalde de Denver, Mike Johnston, un demócrata que dijo a los periodistas que la reciente afluencia de inmigrantes ha causado “una crisis humanitaria y una crisis fiscal como nada que se haya visto en los últimos 25 años”.

Los demócratas, divididos sobre endurecer la política migratoria

Si desde la extrema derecha critican la negociación por considerar que las medidas no son suficientemente duras, en las filas demócratas hay división por exactamente lo contrario.

Los legisladores progresistas e hispanos se oponen a cambios que endurezcan el proceso para solicitar asilo en Estados Unidos. Aún así, muchos demócratas dicen que la resistencia de Johnson al compromiso bipartidista muestra que los republicanos no se toman en serio la solución de los problemas en la frontera.

“Básicamente, quieren asegurarse de que la situación sea lo más caótica posible para poder ganar las elecciones en noviembre”, dijo el representante Joaquín Castro, demócrata de Texas. “Esa es su estrategia. No es un intento sincero de hacer algo con respecto a lo que está sucediendo en la frontera”, añadió.

Mientras tanto, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ha defendido firmemente el acuerdo. Les ha dicho a sus colegas republicanos que el paquete fronterizo, que insistió en que se combine con la solicitud de Biden de 110,000 millones de dólares para ayuda de guerra para Ucrania, Israel y otras prioridades de seguridad nacional, es una oportunidad única para lograr la aprobación de políticas más sólidas en el Congreso.

La propuesta elaborada por el Senado endurecería el proceso de asilo con el objetivo de reducir el número de inmigrantes que llegan a la frontera sur para presentar una solicitud de asilo.

Al tiempo, los negociadores han trabajado en algunas políticas destinadas a ayudar a los inmigrantes. El plan podría incluir una vía hacia la ciudadanía para los afganos que llegaron durante la retirada de Estados Unidos de su país, junto con permisos de trabajo para los inmigrantes que ingresan al sistema de asilo, según dos personas familiarizadas con las conversaciones a quienes se les concedió el anonimato para discutir las negociaciones privadas.

Pero el paquete dejará de lado en su mayoría cambios migratorios amplios, como protecciones para los inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, que han sido fundamentales en proyectos de ley anteriores del Senado.

¿Allanando el camino para el regreso de Trump?

"Será, con diferencia, el proyecto de ley de seguridad fronteriza más conservador en cuatro décadas", dijo el senador de Oklahoma James Lankford, principal negociador del Partido Republicano.

Lankford y otros republicanos del Senado han instado a sus colegas de la Cámara a mantener la mente abierta. Argumentan que los cambios en realidad allanarían el camino para que Trump implemente su agenda fronteriza si gana las elecciones. Lankford también ha dicho que la legislación no reduciría drásticamente el número de inmigrantes en la frontera durante meses, una señal tácita de que la seguridad fronteriza podría seguir siendo un tema principal durante las elecciones.



Aún así, Johnson ha argumentado que un proyecto de ley de línea dura de la Cámara de Representantes que fue aprobado en mayo sin un solo voto demócrata (HR 2), es la solución a los problemas fronterizos de Estados Unidos. Crearía un amplio sistema destinado a reprimir la inmigración ilegal.

Johnson también dejó claro que ha estado hablando regularmente con Trump. "No estamos jugando a la política con esto, estamos exigiendo un cambio político real y transformador", dijo.

Incluso más allá de Trump, Johnson está lidiando con miembros de extrema derecha de la Cámara de Representantes que están furiosos por su voluntad de trabajar con los demócratas para aprobar leyes. La representante Marjorie Taylor Greene, una aliada cercana de Trump, ha amenazado con desencadenar una moción para destituir a Johnson si presenta ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley fronterizo con ayuda a Ucrania.

Greene dijo que Trump respalda el plan de los conservadores de la Cámara porque “recupera todas sus fuertes políticas fronterizas”. En diciembre, dijo que aprobar una legislación fronteriza bipartidista sólo le daría a Biden la oportunidad de promocionar la legislación durante la campaña electoral.

“Les he estado diciendo a todos que el presidente Trump es el líder del Partido Republicano”, dijo Greene. “Esa victoria decisiva en Iowa debería ser el golpe de gracia para todos los republicanos elegidos”.

A pesar de la presión, Johnson mostró cierto apoyo al impulso legislativo después de una reunión esta semana en la Casa Blanca y calificó las conversaciones de “productivas”. Pero aún está por verse qué hará a continuación.

El representante Jim Himes, demócrata por Connecticut, abandonó la reunión en la Casa Blanca preocupado porque no se había discutido un plan de acción directo. "Tenemos que encontrar la manera de poner a los líderes en posición de caminar sobre vidrios rotos, porque cualquier acuerdo que se apruebe hará que mucha gente se sienta infeliz", dijo Himes.

