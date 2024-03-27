Corte de apelaciones mantiene bloqueo sobre la SB4, la controvertida ley de inmigración de Texas

Video Ley SB4 de Texas: te explicamos qué puede pasar con esta polémica legislación migratoria en los tribunales

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito decidió mantener bloqueada la nueva ley del estado de Texas, la SB4, que permitiría a funcionarios estatales a detener y deportar a inmigrantes indocumentados.

Este fallo significa que la ley estatal SB4 permanecerá en suspenso mientras siguen los litigios en la justicia.

PUBLICIDAD

El nuevo dictamen fue emitido luego que los funcionarios de Texas pidieron a la corte de apelaciones que permitiera al estado hacer cumplir la ley mientras la revisa y continúa la batalla jurídica con el gobierno federal.

La decisión, anunciada el martes en la noche, llega tras fallos contradictorios sobre la SB4, ley que la Corte Suprema permitió días atrás, el 19 de marzo, proseguir por algunas horas.

Tras el dictamen de la Corte Suprema, Texas pidió al tribunal de apelaciones que permitiera seguir con la ley. Un panel de tres miembros del tribunal de apelaciones decidió por dos votos contra uno, dejar sin efecto un fallo anterior y rechazar la solicitud del estado de suspender la orden de un tribunal inferior que dictaminó que la ley era inconstitucional.

El Departamento de Justicia ha argumentado que la ley de Texas es una violación de la autoridad federal, que históricamente ha tenido la potestad de detener y deportar, y crearía caos en la frontera. Texas ha argumentado que el gobierno de Biden no está haciendo lo suficiente para controlar la frontera y que el estado tiene derecho a tomar medidas.

La ley firmada por el gobernador del estado, Greg Abbott, permite a cualquier agente de Texas arrestar a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. Una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar el país o ser procesados por delitos menores de entrada ilegal. Los inmigrantes sin papeles que no se vayan podrían enfrentar arrestos nuevamente bajo cargos de delitos más graves.

De qué se trata la SB4 de Texas

La polémica SB4 de Texas fue aprobada en 2017 y modificada en 2023. La legislación original impide que el gobierno local y los jefes de policía instruyan a sus agentes individuales que se concentren en delitos de alta prioridad y que no acosen a los miembros de la comunidad sobre su estatus migratorio, explica la ACLU.

PUBLICIDAD

Pero los cambios hechos en la 4ta Sesión Especial de finales de 2023 por la Asamblea Legislativa, convocada por el gobernador Abbott, ahora es más difícil a los gobiernos locales y jefes de policía locales garanticen que los agentes individuales no actúen por prejuicios raciales o discriminación ilegal.

En resumen, ACLU dice que la SB4 “es una ley de Texas que obliga a los gobiernos locales y agencias de ley a realizar el trabajo de agentes de inmigración”.

Preocupaciones adicionales

A pesar de las advertencias de castigos mencionadas en la legislación estatal, ACLU dice que “las autoridades locales todavía pueden tomar sus propias decisiones sobre cuándo y cómo apoyar a las autoridades federales de inmigración, y no enfrentarán penalizaciones por rechazar solicitudes de apoyo a agentes de inmigración”.

Agrega que los agentes “aún pueden preguntar sobre el estatus migratorio, de manera opcional, pero solamente pueden hacerlo durante detenciones y arrestos legales”. Y que los agentes de la ley “no pueden detener a alguien con el único propósito de cuestionarlo sobre su estatus migratorio”.

Además de otorgar poderes extraordinarios a las policías locales para detener a extranjeros bajo sospecha de estar indocumentados en Estados Unidos, la SB4 también autoriza a los jueces de Texas, que no están capacitados en las leyes de inmigración y no tienen la autoridad adecuada para hacerlas cumplir, a ordenar la expulsión de un individuo sin el debido proceso migratorio y antes de que tenga la oportunidad de buscar protección humanitaria.