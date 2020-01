Corte de apelaciones mantiene bloqueo a orden de Trump de negar visas a migrantes sin seguro médico

Una orden del presidente Donald Trump emitida en octubre y que niega visas a inmigrantes que no tienen seguro medico no podrá entrar en vigor porque ha vuelto a ser bloqueada , esta vez por un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 2º Circuito, en Nueva York.

El dictamen, emitido la tarde del miércoles, prohíbe al gobierno rechazar los pedidos de visa a aquellos extranjeros que no tienen seguro médico o no puedan costearlo.

La demanda

El juez Daniels cuestionó la política de Trump y el "por qué (el gobierno) cambia la definición de carga pública”. También preguntó “por qué se necesita ahora una nueva definición, o por qué la definición que se establece en su orden y que no tiene ningún apoyo en la historia del derecho migratorio de Estados Unidos es razonable".

Celebran decisión

El grupo proinmigrante Make The Road New York (Haciendo Camino Nueva York), una de las organizaciones que participa en la demanda, celebró el fallo y dijo que “la corte rechazó los argumentos del gobierno de Trump de que no puede esperar a implementar este peligroso y discriminatorio cambio en las políticas de carga pública".