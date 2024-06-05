Cómo se espera que funcione la nueva orden de Biden sobre la frontera: algunas preguntas y respuestas

Video ¿Qué cambiará en la frontera entre México y EEUU tras el anuncio de Biden?

La suspensión del procesamiento de asilo en la frontera de Estados Unidos con México aprobado el martes por el presidente Joe Biden se activó desde la medianoche de este miércoles, al entrar en vigor en un momento en que se superaban los umbrales previstos: una media diaria de siete días de 2,500 detenciones entre puertos de entrada.

La medida es un importante cambio en la política sobre un tema clave de cara a las elecciones que ha expuesto a Biden a las críticas republicanas.

Los críticos de la medida dicen que pondrá a los migrantes en peligro y violará las obligaciones internacionales de brindar refugio seguro a las personas cuyas vidas están amenazadas. La administración Biden lo niega. Los desafíos legales son inminentes.

También existen serias dudas sobre si la nueva medida podrá detener las entradas de inmigrantes a gran escala. México ha accedido a aceptar de regreso a inmigrantes que no sean mexicanos, pero solo en cantidades limitadas. Y la administración Biden no tiene el dinero ni el apoyo diplomático que necesita para deportar inmigrantes a largas distancias, como a China o países de África.

Quienes hoy solicitan asilo son generalmente liberados para en Estados Unidos, donde pueden llegar a obtener un permiso de trabajo mientras sus solicitudes pasan por los abrumados tribunales de inmigración.

Estas son algunas preguntas y respuestas sobre cómo se espera que funcione la nueva medida de Biden:

¿Cómo se implementará esta medida en el terreno?

El umbral provoca una suspensión del asilo hasta que el promedio de arrestos diarios por cruces ilegales caiga por debajo de 1,500 durante una semana consecutiva. La última vez que los cruces fueron tan bajos fue en julio de 2020, durante lo peor de la pandemia de covid-19.

Las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia conocidas como Título 42 no tenían consecuencias legales y alentaron la repetición de intentos. Ahora, a los inmigrantes se les emitirán órdenes de deportación incluso si se les niega la oportunidad de solicitar asilo. Eso los expondrá a un proceso penal si lo intentan nuevamente y les prohibirá durante varios años ingresar legalmente al país. Es una diferencia clave.

“Estamos listos para repatriar un número récord de personas en los próximos días”, dijo Blas Núñez-Neto, subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración, en una conferencia telefónica para periodistas en español.



Los inmigrantes que expresen temor por su seguridad si son deportados serán examinados por funcionarios de asilo de Estados Unidos, pero bajo un estándar más alto que el vigente actualmente. Si lo superan, pueden quedarse para buscar otras formas de protección humanitaria, incluidas las establecidas en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.

Los niños no acompañados están exentos, lo que plantea la posibilidad de que algunos padres envíen a sus hijos e hijas a través de la frontera sin ellos.

¿Qué papel juega México en la aplicación de esta medida?

México tiene un rol clave.

Estados Unidos tiene fondos limitados para transportar personas a sus hogares en más de 100 países, incluidos muchos de África y Asia. También carece de influencia diplomática y acuerdos logísticos para deportar a un gran número de personas a muchos países, incluidos China, Rusia y Venezuela.

Una orden judicial de 1997 limita a 20 días el tiempo de detención de familias con un menor de 18 años, un tiempo muy ambicioso y quizás poco realista para investigar a las personas que expresan temor a la deportación y luego ponerlas en un vuelo.

Incluso para los adultos solteros, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene fondos suficientes para detener solo a unas 34,000 personas a la vez.

México ha acordado recibir hasta 30,000 personas por mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, además de mexicanos. Su compromiso no se extiende a otras nacionalidades.

Este año, México también ha hecho que sea mucho más difícil para los migrantes llegar a la frontera con Estados Unidos, en gran medida impidiéndoles viajar en trenes de carga y deteniéndolos en autobuses para regresarlos al sur de México. Si bien las autoridades mexicanas bloquean el avance de los migrantes, relativamente pocos son deportados, lo que provoca que muchos queden varados en ciudades alejadas de la frontera con Estados Unidos.

Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, dijo a los periodistas el mes pasado que México no permitirá más de 4,000 entradas ilegales por día. Se espera que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo el 1 de octubre, continúe con las políticas de su mentor y actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

¿Se ha probado antes alguna medida similar?

Esta es la última de una serie de medidas adoptadas por las administraciones de Biden y Trump para disuadir a los solicitantes de asilo, ninguna de las cuales ha tenido un impacto duradero.

En mayo de 2023, Biden impuso obstáculos similares al asilo para cualquiera que cruzara la frontera ilegalmente después de pasar por un segundo país, como México. Un tribunal federal de apelaciones permitió que esas restricciones siguieran vigentes mientras los defensores las cuestionan, pero parece tener poco impacto.

Los cruces ilegales disminuyeron después de que entraron en vigor las restricciones del año pasado, pero la pausa duró poco ya que el número de agentes de control era inadecuado para la enorme tarea. La aplicación de la norma solo en un pequeño porcentaje de detenciones demostró cómo los presupuestos pueden no estar a la altura de las ambiciones.