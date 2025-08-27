Reactivan las "verificaciones vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: te lo explicamos en 3 claves

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunciaron esta semana a sus funcionarios en un memorando que reanudarán las "investigaciones vecinales" para algunos solicitantes de ciudadanía estadounidense con el fin de verificar con sus vecinos el carácter moral de la persona.

Para calificar a una aplicación de ciudadanía estadounidense, como mínimo, el solicitante debe haber vivido como residente legal permanente en el país por un período de entre tres y cinco años. No debe tenerse registros criminales serios y debe aprobar un examen cívico y una entrevista.

Según el memorando, el paso de verificación anunciado esta semana había sido utilizado, pero quedó en desuso por el Servicio de Naturalización en 1991. Sin embargo, está contemplado en la Ley Nacional de Inmigración (INA).

Te explicamos en qué consiste y qué plantea USCIS en el anuncio a sus funcionarios:

1. No serán investigadas todas las personas

La ley contempla que una vez que se introduce la petición de naturalización, USCIS inicia una investigación del aplicante y de sus registros, incluidos los policiales.

El memorando, emitido el 22 de agosto de 2025, es claro: "USCIS decidirá si lleva a cabo o no las investigaciones vecinales bajo un criterio individualizado luego de revisar evidencia relevante contenida en los registros de USCIS".

La ley establece que el empleado de USCIS que hará las indagaciones es designado por el fiscal general, quien, a su vez, puede prescindir de este paso si así lo considera.

2. ¿Qué evidencia puede ayudar al solicitante de ciudadanía?

Pese a la reanudación de la medida, en el memorando USCIS explica que el solicitante puede incorporar a la petición de ciudadanía evidencia que contribuya al análisis de la agencia sobre si debe hacer o no una investigación vecinal. Eso incluye cartas de vecinos, empleadores, compañeros de trabajo o de socios comerciales que conozcan a la persona y puedan proporcionar información relevante sobre su carácter moral, su "apego completo a los principios de la Constitución" y su "disposición para el buen orden y felicidad" de Estados Unidos.

"Si dicha evidencia no se incluye en la solicitud de naturalización del extranjero, el USCIS puede solicitarle que la presente. Incluir dicha evidencia proactivamente junto con la solicitud de naturalización puede ayudar al USCIS a determinar si una exención de la investigación vecinal es apropiada en un caso particular", se lee en el memorando.

Al final, la decisión de USCIS sobre si llevar a cabo o no la investigación vecinal es "discrecional".

3. ¿Qué contempla la investigación vecinal?

El documento señala que las investigaciones vecinales se realizan en las inmediaciones del lugar de residencia y empleo del extranjero y contemplan la revisión de al menos los 5 años anteriores a la presentación de su solicitud de naturalización.

La legislación estadounidense establece que el empleado de USCIS designado por el fiscal general está autorizado para tomar testimonios sobre cualquier aspecto que preocupe sobre el solicitante de ciudadanía, así como tomar declaraciones juradas, incluso al aplicante. Tiene también la facultad de citar a testigos, solicitar documentos y pedir la asistencia de cualquier tribunal del país en caso de que las personas solicitadas no asistan a las citas o se nieguen a rendir testimonio. En esos casos, pueden ser declaradas en desacato.

Toda la información y documentación que resulte de esta investigación puede ser usada como evidencia para determinar la admisibilidad de una persona como ciudadana estadounidense, si se llevara a cabo una audiencia ante un funcionario migratorio.

La ley contempla que la decisión final sobre la investigación debe ser notificada al solicitante.