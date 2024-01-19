El 'parole humanitario', el último obstáculo para el acuerdo migratorio entre Biden y los republicanos del Congreso

Video Cómo la muerte de tres migrantes escaló aún más la tensión entre Biden y Texas

El presidente Joe Biden y los republicanos se acercan a alcanzar un acuerdo en el Senado sobre la seguridad fronteriza y la financiación de Ucrania mientras la Casa Blanca intenta resolver uno de los últimos grandes puntos de conflicto: el llamado 'parole humanitario' con que el gobierno permite la entrada de inmigrantes a Estados Unidos en determinados casos.

Los republicanos lo consideran una estratagema de la administración Biden para saltarse la autoridad del Congreso y permitir la entrada a Estados Unidos de grandes cantidades de inmigrantes.

Pero ese poder de permitir la entrada de ciertos inmigrantes en determinados casos no es particularmente novedoso. Se ha utilizado durante décadas para admitir a personas de Hungría en la década de 1950, de Vietnam en la de 1970 y de kurdos iraquíes en la de 1990. Para los destinatarios, puede ser un salvavidas.



“El parole humanitario me dio esta oportunidad, me ha hecho realizar mis sueños, mi vida”, dijo Emilia Ferrer Triay, quien llegó de Cuba en 1980 cuando era una niña. “Todo cambió desde el primer día que llegué, vi que tenía futuro... que no había restricciones”.

Ferrer fue rescatada del estrecho de Florida junto con sus tíos y su hermano menor que habían estado tratando de llegar a Estados Unidos en un barco pesquero. Eran parte de los más de 125,000 cubanos que viajaron desde el puerto Mariel, en el norte de Cuba.

Ferrer, ahora de 57 años, dijo que desde el principio tuvo la oportunidad de ir a la escuela y aprender inglés, luego fue a la universidad. Trabaja a tiempo completo, está casada y tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos. Se convirtió en ciudadana ocho años después de su llegada.

"Sería muy infeliz si hubiera tenido que quedarme en Cuba", dijo. “No tienes futuro, no puedes soñar. Aquí he podido hacer de todo".

Qué negocian en el Congreso sobre el 'parole'

Los senadores republicanos se han negado a aprobar cualquier ayuda adicional para Ucrania o Israel sin que antes haya cambios en la política fronteriza. Las negociaciones se han prolongado durante semanas, pero ambas partes dicen que se están acercando a un acuerdo y el Senado podría considerar la legislación la próxima semana.

Biden dijo a los periodistas el jueves: "No creo que nos queden puntos conflictivos".

“Creo que definitivamente nos estamos acercando en el tema del parole humanitario”, dijo el senador John Thune, republicano por Dakota del Sur, en el Capitolio el jueves. “Y de una manera que limite el abuso de autoridad. Esperaremos y veremos cuándo sale el texto y cómo es, pero creo que habrá muchas de estas cuestiones que, con suerte, serán respondidas”.

En los últimos días, los negociadores han discutido posibles acuerdos, incluido limitar el número de inmigrantes elegibles para ser liberados bajo el parole humanitario, según dos personas familiarizadas con las discusiones que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para describir las conversaciones privadas.

El senador de Oklahoma James Lankford, principal negociador republicano, dijo el jueves que quería asegurarse de que el presidente tenga que informar el número de inmigrantes en libertad condicional. "Tenemos que tener una mayor supervisión", dijo Lankford.

Los votantes están cada vez más preocupados por la inmigración y se espera que sea un factor importante en las elecciones de 2024. La administración demócrata ha sido duramente criticada por los republicanos, quienes dicen que sus políticas solo han alentado a más inmigrantes a cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.

“Para el pueblo estadounidense, lo que está haciendo la administración Biden es ilegal. Está incentivando la inmigración ilegal”, dijo el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur. Agregó que el parole es la “herramienta preferida” de un gobierno que, según él, ha permitido que demasiadas personas ingresen a Estados Unidos.



Pero el sistema de inmigración estadounidense ha estado sometido a una creciente tensión en los últimos años, con cada administración presidencial poniendo a prueba los límites del poder ejecutivo, mientras que el Congreso siempre se ha negado a actuar sobre la política de inmigración.

La crisis migratoria en EEUU no es algo exclusivo de Biden

El enfoque de la administración Biden (tomar medidas enérgicas contra los cruces ilegales y al mismo tiempo abrir nuevas vías para quienes llegan por vía aérea con patrocinadores) es sólo el último de una larga serie de intentos de controlar el sistema de inmigración del país.

La autoridad empleada por la administración se conoce como 'parole humanitario' porque pone a los migrantes en libertad condicional en lugar de mantenerlos detenidos mientras se escuchan sus casos de inmigración. Así, se les permite ingresar a EEUU.

Bajo el gobierno de Biden, Estados Unidos ha dependido en gran medida de esa herramienta legal, no solo en la gestión de la llegada de extranjeros a la frontera con México.

En enero de 2023, la administración anunció un plan para admitir a 30,000 personas al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que esos migrantes tuvieran un patrocinador económico y volaran a Estados Unidos en lugar de ir a la frontera de México. Además, ha creado una aplicación móvil para que las personas presenten su solicitud en línea donde estén, en lugar de viajar a Estados Unidos.

Una herramienta valiosa para quienes huyen de la violencia que ayuda a gestionar la frontera

Texas demandó a la administración para detener el programa argumentando en parte que el plan estaba atrayendo a demasiadas personas a la frontera. Los senadores republicanos también están apuntando a acabar con el programa.

Los demócratas en el Senado y los defensores de los inmigrantes dicen que es una herramienta valiosa que brinda alivio urgente a las personas que huyen de la violencia en sus países y ayuda a gestionar la frontera. Antes del plan, los de esas naciones constituían la gran mayoría de las personas que ingresaban ilegalmente a Estados Unidos. Posteriormente, los arrestos de esas nacionalidades disminuyeron drásticamente.

“Ese es un gran modelo para el futuro que también hemos visto reducir la congestión en la frontera”, dijo Andrea Flores, quien trabajó como asesora de políticas en las administraciones de Obama y Biden, y ahora es vicepresidenta de FWD.us, una ONG de defensa de migrantes.

A lo largo de los años, el parole se ha utilizado para ofrecer un refugio seguro y rápido. Los funcionarios de la administración se muestran reacios a cortar la capacidad de utilizar la autoridad no sólo ahora, sino en el futuro.

"Es muy importante entender que se utiliza hoy como una forma en que la administración puede gestionar mejor el flujo, de manera planificada, de personas hacia la frontera", dijo el senador de Connecticut Chris Murphy, líder demócrata en el Senado.

El periodista político Marcelo Conde huyó de Nicaragua el año pasado después de recibir amenazas de muerte por su oposición al presidente Daniel Ortega. Conde temía que si salía legalmente de Nicaragua, sería detenido y encarcelado cuando las autoridades vieran su nombre en su pasaporte.

“El parole humanitario se convirtió en una oportunidad, pero también en una dicotomía porque no fue aprobada rápidamente”, dijo Conde, de 34 años, en una entrevista telefónica reciente desde su casa en Las Vegas. "Esperé más de 100 días", dijo.