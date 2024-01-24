Cambiar Ciudad
Rusia

Se estrella un avión militar ruso con 65 prisioneros ucranianos a bordo: no hubo sobrevivientes

Imágenes publicadas en redes sociales muestran un aparato que cae en picado antes de una fuerte explosión, acompañada de llamas y una humareda negra.

Por:
Univision y Agencias
Video ¿Qué se sabe del avión militar ruso que se estrelló cerca de Ucrania?

Las autoridades rusas descartaron que haya sobrevivientes en el avión de transporte militar Il-76 que se estrelló este miércoles en la región de fronteriza de Belgorod con 74 personas a bordo, incluidos 65 prisioneros de guerra ucranianos.

"Todos a bordo murieron", dijo Viacheslav Gladkov, el gobernador de la región de Belgorod donde se produjo el siniestro.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó en Telegram que el avión, en el que también viajaban seis tripulantes y tres militares rusos, transportaba a los prisioneros para su canje por soldados rusos retenidos por el ejército ucraniano.

El Il-76 se estrelló aproximadamente a las 11.00 hora local (08.00 GMT) a unos 50 kilómetros de la frontera ucraniana.

"Una comisión del Ejército del Aire ha partido hacia el lugar de la caída del avión para establecer las causas de la catástrofe", agregó.

El avión siniestrado era un Il-76 como el de la imagen. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP) (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)
El avión siniestrado era un Il-76 como el de la imagen. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP) (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)
Imagen GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Rusia acusa a Kiev de "un acto terrorista" al haber derribado el avión

Rusia acusa a Kiev de "un acto terrorista" al haber derribado el avión

Pocas horas después del siniestro, el Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de haber derribado el avión tras, dijo, haber observado "el lanzamiento de dos misiles".

"El régimen de Kiev cometió un acto terrorista al derribar un avión de transporte militar ruso que realizaba un vuelo desde el aeródromo de Chkalovsky a Belgorod para transportar militares ucranianos para un intercambio", dijo el ministerio.

La inteligencia militar ucraniana emitió posteriormente un comunicado al que tuvo acceso la cadena británica BBC acusando a Rusia de poner en riesgo la vida de prisioneros de guerra. Indicó que no le habían dicho que debía garantizar un espacio aéreo seguro sobre Belgorod. Este comunicado de Ucrania está siendo visto como un reconocimiento tácito de que derribó el avión.

Desde el inicio de la ofensiva contra Ucrania, Rusia ha sufrido varias catástrofes aéreas con aeronaves militares.

En el pasado, Ucrania ha abatido aviones rusos. La semana pasada, Kiev reivindicó haber destruido un avión de espionaje A-50 y un avión de comando Il-22.

También se estrelló en agosto de 2023 un avión que transportaba al jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, en un vuelo entre Moscú y San Petersburgo en el que murieron tanto el controvertido empresario como sus lugartenientes.

Las autoridades rusas desmintieron cualquier implicación con el incidente, ocurrido semanas después del motín abortado del grupo Wagner.

Con información de AFP y EFE.

