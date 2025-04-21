Un estadounidense fue detenido por agentes migratorios en Arizona y lo liberaron casi 10 días después

Video Ciudadano de EEUU denuncia que fue detenido por horas en la frontera y nadie le explicó el motivo

José Hermosillo, de 19 años, no llevaba consigo sus documentos migratorios cuando fue arrestado por agentes migratorios en o cerca de Nogales, Arizona, el 8 de abril pasado. Los archivos de corte revisados por Univision Noticias aseguran que él había admitido haber entrado ilegalmente a Estados Unidos desde México el 7 de abril. Pero un reporte de la radio pública local AZPM cuenta una versión diferente.

La radio narra que Hermosillo, un mexicano-estadounidense residente en Albuquerque, estaba visitando familia en Tucson, Arizona, junto con su novia. Dicen que él se perdió mientras caminaba cerca del cuartel de la Patrulla Fronteriza y entonces, lo arrestaron al no poder mostrar sus documentos cuando se los pidieron. No los llevaba con él.

El medio detalla que Hermosillo, contrario a lo que dicen los documentos de corte, nunca ha estado en Nogales.

La tía de su novia, Grace Layva, dijo a AZPM que ella y su familia lo llamaron por teléfono varias veces antes de enterarse de que había sido detenido y trasladado al Centro Correccional Florence, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Fue procesado y apareció en corte el 11 de abril"

"Él les dijo que era ciudadano de Estados Unidos, pero ellos no le creyeron", contó Layva a la radio. "Creo que lo habrían retenido si no hubieran obtenido esa información ayer (el 17 de abril) en el tribunal y se la hubieran dado a ICE y a la Patrulla Fronteriza. Probablemente ya lo habrían deportado a México".

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, escribió este lunes en su cuenta de la red social X que Hermosillo dijo el 8 de abril a los agentes que lo hallaron que "él quería entregarse". Señala que en una declaración jurada aseguró que era mexicano y que había ingresado al país de forma ilegal.

"Fue procesado y apareció en corte el 11 de abril", cuenta McLaughlin. Según ella, los US Marshals lo trasladaron al centro de detención de Florence y días después su familia presentó los documentos que comprobaban su ciudadanía.

Los cargos fueron retirados y fue liberado. "Este arresto fue el resultado directo de las propias acciones y declaraciones de Hermosillo", defiende McLaughlin.

El caso de Hermosillo fue cerrado por la corte el 17 de abril tras audiencia en corte y su posterior liberación.

