Ciudadanía

Ciudadanía estadounidense: ¿quiénes pueden hacer el examen en español y a qué edad?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dice que algunas personas pueden quedar exentas del examen de inglés y pueden presentar la prueba en su idioma de origen. Estos son los requisitos

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Por:Armando López Muñoz
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Video Nuevo Examen de Ciudadanía de EEUU | Versión USCIS 2025 con 128 Preguntas

El examen de ciudadanía de Estados Unidos tiene ciertas excepciones particulares en función de la edad y los años con los que se posee la tarjeta de residente (green card) sin embargo, a menudo se ignoran estos beneficios.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e I;nmigración de Estados Unidos ( USCIS), algunas personas pueden quedar exentas del examen de inglés y pueden presentar la prueba en su idioma de origen.

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¿Quiénes pueden no presentar el examen de ciudadanía en inglés?

Según la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS), las personas que quedan exentas de la prueba en inglés y que pueden aplicar al examen de educación cívica en su idioma natal son estas:

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  • Excepción '50/20': para personas que tienen 50 años de edad o más y han residido de manera permanente y legal en Estados Unidos durante 20 años hasta el momento en el que se está presentando la solicitud de naturalización.
  • Excepción '55/15': para quienes tienen 55 años de edad o más y han residido de manera legal en Estados Unidos por 15 años al momento de mandar la solicitud.
  • En el caso de las personas que ya hayan cumplido 65 años y hayan sido residentes permanentes durante 20 años, al solicitar la naturalización se les pondrá en “consideración especial” el requisito del examen de educación cívica.
  • De igual manera, puede haber excepciones para los solicitantes que trabajan en el extranjero. En este caso aplicarían los que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos y Fuerzas Armadas, contratistas del gobierno, institución estadounidense, organización internacional pública y una organización designada bajo la Ley de Inmunidad Internacional.
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Detalles del día del examen

La web oficial también detalla que, al momento de presentar el examen de educación cívica en su idioma natal, se debe traer a su intérprete y este debe hablar con fluidez tanto el idioma inglés como el de su idioma natal.

Puedes practicar las preguntas gratis del examen de ciudadanía en español aquí:

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