Ciudadanía Ciudadanía estadounidense: ¿quiénes pueden hacer el examen en español y a qué edad? El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dice que algunas personas pueden quedar exentas del examen de inglés y pueden presentar la prueba en su idioma de origen. Estos son los requisitos



Video Nuevo Examen de Ciudadanía de EEUU | Versión USCIS 2025 con 128 Preguntas

El examen de ciudadanía de Estados Unidos tiene ciertas excepciones particulares en función de la edad y los años con los que se posee la tarjeta de residente (green card) sin embargo, a menudo se ignoran estos beneficios.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e I;nmigración de Estados Unidos ( USCIS), algunas personas pueden quedar exentas del examen de inglés y pueden presentar la prueba en su idioma de origen.

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¿Quiénes pueden no presentar el examen de ciudadanía en inglés?

Según la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS), las personas que quedan exentas de la prueba en inglés y que pueden aplicar al examen de educación cívica en su idioma natal son estas:

Excepción '50/20': para personas que tienen 50 años de edad o más y han residido de manera permanente y legal en Estados Unidos durante 20 años hasta el momento en el que se está presentando la solicitud de naturalización.

Excepción '55/15': para quienes tienen 55 años de edad o más y han residido de manera legal en Estados Unidos por 15 años al momento de mandar la solicitud.

En el caso de las personas que ya hayan cumplido 65 años y hayan sido residentes permanentes durante 20 años, al solicitar la naturalización se les pondrá en “consideración especial” el requisito del examen de educación cívica.

Una persona también puede ser elegible si presenta un trastorno mental, una discapacidad de desarrollo o una discapacidad física. Si este es el caso, tendrá que presentar el Formulario N-648, Certificación Médica para Excepciones de Discapacidad . El cual debe ser completado por un profesional de la salud con certificación.

De igual manera, puede haber excepciones para los solicitantes que trabajan en el extranjero. En este caso aplicarían los que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos y Fuerzas Armadas, contratistas del gobierno, institución estadounidense, organización internacional pública y una organización designada bajo la Ley de Inmunidad Internacional.

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Detalles del día del examen

La web oficial también detalla que, al momento de presentar el examen de educación cívica en su idioma natal, se debe traer a su intérprete y este debe hablar con fluidez tanto el idioma inglés como el de su idioma natal.