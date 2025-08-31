El dilema de trabajar en EEUU sin hablar inglés: con Trump, los camioneros están perdiendo sus licencias

Video “En el sur de la Florida no tiene sentido”: conductor sobre ley que exige a camioneros hablar inglés

Más de 3,000 choferes de transporte de carga han perdido su autorización para conducir en el país luego de que entró en vigor la aplicación de una regla ya existente para obligarlos transportes a demostrar dominio del inglés, informó el Departamento de Transporte.

En una respuesta enviada a Univision Noticias, un vocero de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA en inglés) detalló el total de licencias que han sido retiradas por incumplir con ese requisito.

PUBLICIDAD

La medida se desprende de un cambio en la política del gobierno en torno a una regla que está contemplada en el Código de Normas Federales (CFR en inglés) desde hace años, pero que en 2016 el gobierno de Barack Obama ordenó no hacer obligatoria.

En el código se contempla una ex igencia para que los conductores cumplan con un “requisito de dominio del idioma inglés”.

La nueva política entró en vigor a partir del 25 de junio luego de que Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Aplicación de las normas de sentido común para los camioneros estadounidenses”, que se basó en una medida previa del presidente declarado el inglés como idioma oficial en el país.

La nueva política ha desatado un debate entre organizaciones a favor de que se aplique la medida para aumentar la seguridad y las que consideran que no hay evidencia de que el dominio del inglés esté vinculado a un mayor número de accidentes viales.

Tres estados demócratas podrían perder fondos si no cumplen con la regla, amenaza Duffy

En medio del debate sobre la aplicación de la regla, Duffy dijo el martes que California, Washington y Nuevo México podrían perder millones de dólares en financiamiento federal si no hacen cumplir los requisitos de idioma.

“Se trata de mantener a las personas seguras en los caminos. Sus familias, sus hijos, sus cónyuges, sus seres queridos, sus amigos. Todos usamos los caminos, y necesitamos asegurarnos de que quienes conducen grandes camiones —semirremolques— puedan entender las señales de tránsito, que han sido bien entrenados”, dijo Duffy.

El funcionario federal dijo que la agencia podría cancelar fondos para esos estados del Programa de Asistencia para la Seguridad de Transportistas si no hacen cumplir la norma en un plazo de 30 días.

PUBLICIDAD

Además, dijo que California, gobernado por el demócrata Gavin Newsom, quien se ha convertido en un duro crítico de las medidas del gobierno de Trump, podría perder 33 millones de dólares.

Washington, gobernado por el demócrata Bob Ferguson, podría perder 10.5 millones y Nuevo México, encabezado por la demócrata Michelle Luján, 7 millones.

La oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en X que el gobierno de Trump sólo está tratando de desviar la responsabilidad por el choque.

“Esto es muy interesante”, dijo. “La administración Trump aprobó el permiso federal de trabajo para el hombre que mató a 3 personas, y ahora están tratando de desviar la culpa después de ser descubiertos".

Un portavoz de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dijo que el proceso del estado para emitir licencias comerciales incluye un componente obligatorio de inglés para asegurarse de que los conductores puedan leer y entender las señales de tráfico.

“Estamos al tanto de las recientes afirmaciones sobre la aplicación de estas regulaciones y estamos buscando activamente más información” , dijo el vocero a AP. “Los informes iniciales indican que estas afirmaciones se relacionan con un pequeño número de incidentes en carretera durante un periodo de tres meses”.

De Obama a Trump: el viraje en la exigencia de inglés a choferes

En abril, el Departamento de Transporte anunció que comenzaría a aplicar la regla luego de que, según la administración de Trump, el gobierno dejó de hacerlo durante la presidencia de Obama. La regla comenzó a aplicarse a partir de junio, según la agencia federal.

PUBLICIDAD

La aplicación de la regla se desprende de una orden ejecutiva de Trump firmada en abril que fue titulada Cifras federales indican que los principales estados en los que ya se refleja la aplicación del requisito son Texas, Tennessee y Wyoming.

Sin embargo, aunque la regla es federal, el gobierno deja mayormente a los estados la responsabilidad de hacerla cumplir, por lo que no está claro si las administraciones estatales que no son afines a Trump la aplicarán, puesto que la medida afecta a los inmigrantes principalmente.

Grupos de camioneros aplauden la medida

El grupo llamado Asociaciones de Camiones Estadounidenses (ATA en inglés), que ha apoyado la medida desde su anuncio, dijo a Univision Noticias que la aplicación de la regla responde a “preocupaciones” de sus agremiados “sobre la aplicación desigual de esta regulación existente”.

“La ley federal exige que todos los conductores de CMV demuestren dominio del inglés, y es imperativo que cualquier regulación vigente se aplique de manera uniforme”, dijo Dan Horvath, Director de Operaciones de ATA, en una respuesta escrita.

Horvath agregó que “la capacidad de leer las señales de tránsito, comprender las normas de tránsito y comunicarse con las autoridades es vital para garantizar la seguridad de todos los conductores.”

“Por eso, el dominio del inglés es un requisito para operar un vehículo comercial motorizado (CMV)”, dijo el representante camionero.

Para su organización, dijo, “es imperativo que cualquier regulación vigente se aplique de manera uniforme”. Ante esa necesidad, agregó, fue que ATA pidió a la FMCSA que revisara la aplicación de la regla.

PUBLICIDAD

“La industria del transporte por carretera agradece que la Administración Trump haya respondido a nuestras preocupaciones sobre la aplicación desigual de esta regulación existente”, añadió.

Otros ven discriminación racial

Pero otras organizaciones han criticado duramente la medida. Por ejemplo, el Caucus Hispano del Congreso, el Caucus Americano Asiático del Pacífico del Congreso y el Caucus Negro del Congreso dijeron tras la firma de la orden de Trump y de la emisión de las directrices de las autoridades de transporte que la aplicación de la regla genera barreras para el empleo y deriva en discriminación.

Además, esas organizaciones coincidieron en que afecta de forma desproporcionada a las comunidades de hablantes no nativos de inglés.

“Quienes hablan un idioma distinto del inglés son tan estadounidenses como quienes sí lo hacen”, dijeron los grupos en un comunicado conjunto. “Eso ha sido así desde la fundación de nuestro país. No permitiremos que el presidente Trump cambie esta realidad”.

La organización de defensa de derechos de inmigrantes Mi Familia Vota, también criticó la medida desde su anuncion.

"Trump sigue centrando su agenda antiinmigrante en el centro de sus acciones. Sus ataques inhumanos contra inmigrantes respetuosos de la ley y contribuyentes son moralmente repugnantes y profundamente impopulares entre el pueblo estadounidense", dijo en un comunicado el presidente de la organización, Hector Sanchez Barba, en respuesta a la orden ejecutiva sobre el requisito de inglés.

PUBLICIDAD

La administración de Trump ha buscado vincular los accidentes viales en los que se han visto involucrados inmigrantes para reiterar la urgencia de que se cumpla con el requisito de dominio de inglés para conducir transportes de carga.

Por ejemplo, recientemente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) destacó en sus redes que el inmigrante de India Harjinder Singh, quien presuntamente ocasionó un accidente vial en Florida, matando a tres, reprobó una evaluación de inglés.

“Singh respondió correctamente a solo 2 de 12 preguntas verbales y solo identificó con precisión 1 de 4 señales de tráfico”, dijo la agencia en X. “Aun así, la California santuario de Gavin Newsom le otorgó a este inmigrante ilegal, que no habla inglés, una licencia de conducir comercial para conducir un camión de 18 ruedas”.

Según reportes, Singh estrelló el camión que conducía con una minivan al dar una vuelta en U que estaba prohibida en Fort Pierce, Florida. Sin embargo, no está claro si su falta de dominio de inglés fue la causa del accidente.

Miles de conductores son

inmigrantes e hispanos

Según un artículo de la Asociación Nacional de Propietarios de Paraderos de Camiones (NATSO en inglés), el número de inmigrantes que conducen transportes de carga ha incrementado exponencialmente en Estados Unidos en años recientes.

“El número de inmigrantes que se incorporan a la industria del transporte por carretera sigue aumentando”, dice el texto de abril de 2024.

PUBLICIDAD

De acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense, alrededor del 18% de los conductores son inmigrantes.

Además, de acuerdo con la agencia federal, la cifra de conductores nacidos en el extranjero pasó de 315,981 en 2000 a más 720,000 en 2021, un incremento de 127%.

Y de ese porcentaje, una gran cantidad son provenientes de Centroamérica y Sudamérica. De acuerdo con datos de un reporte de la Universidad George Mason de 2015, en aquel entonces alrededor de 59.8% de los conductores extranjeros de camiones eran de esas regiones.

En su artículo, NATSO dijo que ante el aumento de camioneros inmigrantes entidades como Illinois comenzaron a promover iniciativas para ofrecer exámenes para obtener licencias de conducir comerciales en español.

“Illinois se une a más de 20 estados que ofrecen el examen en español, lo que podría atraer a más conductores hispanohablantes a la industria”, dice el texto.

Mira también: