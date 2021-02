La llegada de familias y menores solos a la frontera pone a Biden a las puertas de una nueva crisis migratoria

Los decretos migratorios que el presidente Biden firmó en el inicio de su gestión de gobierno para desmantelar la política de 'tolerancia cero' de su predecesor han tenido un efecto llamada en miles de familias y menores solos que están llegando a la frontera suroeste de Estados Unidos, a pesar de que la nueva administración ha pedido a los migrantes que no vengan pues "la situación en la frontera no ha cambiado".

Sin embargo, más de 1,000 personas han sido autorizadas a ingresar al país estos últimos días y muchas se están reuniendo en México esperando una oportunidad para cruzar, según un reporte de The New York Times que cita a abogados y grupos de ayuda que trabajan en la zona.

Menores no acompañados

Según un reporte de USA Today , el número de menores no acompañados remitidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de EEUU, encargada de cuidarlos una vez que cruzan la frontera, se incrementó de 1,530 en octubre a 3,364 en diciembre , un aumento del 120%. Los números de enero aún no están disponibles.

Nueva ley mexicana

Esta ley, aprobada en noviembre, se aplica en algunos tramos de la frontera con Texas y está haciendo que Estados Unidos tenga que quedarse con estas familias o niños, ya que no pueden devolverlos a México, por lo cual, la Patrulla Fronteriza simplemente ha estado liberando a algunas de ellas para que se reúnan con sus familias o allegados en Estados Unidos, informó The New York Times .

Problemas de alojamiento

Sin embargo, para Wendy Young, otra experta citada por ese medio, si bien no son ideales, la alternativa de los centros de afluencia es preferible a las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, las deportaciones o el tener que esperar en México. Para Young, presidenta de 'Niños en necesidad de defensa' ('Kids in Need of Defense), un grupo que defiende a los niños inmigrantes y refugiados, la administración Biden está trabajando para revertir las políticas de Trump e intenta procesar a más migrantes de forma más humana.