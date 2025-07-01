México insiste a sus ciudadanos que cuentan con un "botón de alerta" si son arrestados por ICE

Video ¿Cuáles son los cinco estados que registran un aumento de detenciones de ICE? Esto dice un informe

Ante la intensificación de las acciones en contra de los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos de forma irregular, el gobierno de México mantiene activa la aplicación móvil “ConsulApp Contigo”, con la que ofrece servicios de protección consular.

De acuerdo con el gobierno mexicano, la aplicación llamada “ConsulApp Contigo”, ha sido descargada cerca de 300,000 veces en teléfonos móviles en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según un reporte difundido por medios mexicanos, a través de la aplicación la red de 53 consulados mexicano ha atendido más de 100,000 llamadas de inmigrantes mexicanos en busca de ayuda consular.

La aplicación fue formalmente lanzada el mismo día que Donald Trump asumió la presidencia el 20 de enero.

Pero ante la intensificación de los arrestos por parte de las autoridades migratorias, la atención se ha centrado en los recursos que tienen los inmigrantes para defenderse. Desde que fue lanzada, los consulados mexicanos en Estados Unidos han emprendido una intensa campaña de promoción de la aplicación.

#ConsulApp Contigo está diseñada para apoyar a las y los 🇲🇽 en 🇺🇸.



Con esta herramienta podrás conectarte rápidamente con el consulado más cercano y acceder a recursos en cuanto los necesites.🤝

¡Prepárate para cualquier situación!#TuConsuladoCercaDeTi#ProtecciónConsular pic.twitter.com/aQyLre0efH — Consulado de México en Caléxico (@ConsulMexCal) June 23, 2025

Antes y después de asumir el poder por segunda ocasión, Trump prometió llevar a cabo deportaciones masivas. Según estimaciones, el gobierno de Trump ha deportado a unas 60,000 personas en sus primeros cinco meses.

Funcionarios de la administración han dicho que buscan alcanzar una cifra de 3,000 arrestos diarios con fines de deportación. Aunque el gobierno ha dicho que busca arrestar a inmigrantes con antecedentes penales, muchos de los arrestados no tienen historial delictivo, según reportes.

Pero las cifras no son claras ya que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no ha divulgado datos actualizados con regularidad, como solía hacerlo en administraciones anteriores.

Botón de contacto, guía de derechos y teléfonos de emergencia: los recursos de ConsulApp

Al anunciar la plataforma, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, destacó que la aplicación tiene como fin informar a los inmigrantes de sus derechos en Estados Unidos.

“Por ejemplo: tienen derecho a permanecer callados, este es un derecho constitucional”, dijo a la prensa. “Los abogados nos han recomendado que lo ejerzan, porque muchas veces con las preguntas más bien intimidatorias, están provocando respuestas que después puedan ser utilizadas en su contra”.

PUBLICIDAD

La aplicación ofrece distintas funciones, como un botón de contacto que puede ser presionado durante cinco segundos para contactar directamente al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM).

Al presionar el botón, los usuarios reciben un folio “de seguimiento prioritario” e identifica la ubicación geográfica desde la que fue activado.

También contiene un apartado de consulta sobre los derechos en casos de arresto o de interacción con autoridades migratorias.

Además permite a los usuarios mantener una lista personalizada de contactos de emergencia.

“Para establecer a la o las personas que serán notificadas para dar seguimiento a la atención en caso de presentarse en una situación urgente”, dice el sitio oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La aplicación despliega un mapa de las oficinas consulares mexicanas en Estados Unidos para que los inmigrantes identifiquen con facilidad el consulado más cercano.

Cómo pueden registrarse los inmigrantes en la aplicación

Los inmigrantes pueden registrarse en la aplicación de distintas maneras. De acuerdo con la información difundida por SRE, las personas pueden acceder a los servicios de la aplicación al registrarse con su clave única de registro poblacional, expedida por el gobierno.

La aplicación está disponible en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple.

De no contar con esa clave, también pueden registrarse con su número de pasaporte, su matrícula consular o su nombre y datos personales.

PUBLICIDAD

Mira también: