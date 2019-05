2,200 arrestos en El Paso en un solo día: superan todas las detenciones de indocumentados de abril de 2018

Los arrestos de inmigrantes indocumentados que se entregan a la Patrulla Fronteriza (CBP) en el sector El Paso no cesan . Las autoridades dijeron que solo este lunes feriado detuvieron en este sector a más de 2,200 personas, que hacen del Memorial Day de 2019 el día de mayores aprehensiones de los tiempos recientes.

La Patrulla Fronteriza ha explicado que, a diferencia de años anteriores, el flujo actual no tiene como grueso a los hombres mexicanos que decidían cruzar solos y se escondían para entrar al país sin ser vistos. Se trata de familias centroamericanas que vienen con hasta dos y tres niños pidiendo asilo en Estados Unidos y de menores no acompañados también procedentes de los países del llamado Triángulo Norte Centroamericano (Honduras, Guatemala y El Salvador). Huyen de la violencia de las pandillas en sus países y de la pobreza por no conseguir empleos.