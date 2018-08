El plazo se cumplió el 26 de julio y el gobierno no consiguió reunir a todas las familias separadas. Al término del plazo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que unos 600 menores no habían sido reunificados por varias razones, entre ellas que más de 420 padres habían sido deportados, otros no calificaban para recibir a sus hijos y 26 no habían sido expulsados del país y no habían sido localizados.